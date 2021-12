“Es imperdonable haber romantizado una violación”: Paco León se avergüenza de esta trama de ‘Kiki, el amor se hace’

Han pasado cinco años desde el estreno de Kiki, el amor se hace, comedia erótico-festiva a cargo de Paco León que tuvo un desempeño estupendo entre crítica y público, aunque en retrospectiva puede sorprender que saliera indemne de posibles polémicas. Este film se componía de cinco historias ambientadas en el verano madrileño que servían para visibilizar las filias sexuales desde un prisma humorístico y liberador, lo que no implicaba que estuvieran exentas de elementos problemáticos. Aquella que abordaba la somnofilia, de hecho, encontraba a un marido (Luis Bermejo) drogando repetidamente a su mujer (Mari Paz Sagayo) para tener sexo con ella mientras dormía.

Es decir, una violación pura y dura, que con el paso del tiempo ha ido generando un creciente malestar entre los nuevos espectadores. León, que estrena en breve Mamá o papá como actor protagonista y se encuentra ahora mismo dirigiendo Rainbow (un musical inspirado en El mago de Oz), también ha ganado conciencia en los últimos años, y ha publicado en Instagram un extenso texto asegurando que se avergüenza de la mencionada trama de Kiki, el amor se hace. “Kiki es una película que dirigí en 2016. Un remake de una película australiana con diferentes historias donde se intenta normalizar diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas”, comienza.

“Creo que es muy divertida e interesante y general me siento orgulloso de ella. Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática”. Así que procede a las disculpas. “Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él. No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos”.

“Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo”. Puedes ver la publicación bajo estas líneas.

