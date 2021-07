Paco León se fotografía con Nicolas Cage y es la envidia de Instagram

Todo proyecto en el que esté inmerso Nicolas Cage es sinónimo de sorpresa. El cineasta estadounidense Tom Gormican (Las novias de mis amigos) nos traerá próximamente su nuevo filme: The Unbearable Weight of Massive Talent. Un título protagonizado por el actor de Leaving Las Vegas que también tiene sabor español, puesto que cuenta con la presencia de Paco León, quien no duda en mostrar su entusiasmo por esta producción.

León ha compartido una nueva instantánea desde su cuenta de Instagram junto a Nicolas Cage en el rodaje de la película. Un filme en el que nos sorprendía con un cambio de look y en el que ha trabajado con otros actores internacionales como Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, Sharon Horgan o Jacob Scipio.

La imagen se ha convertido pronto en la envidia de los amigos y seguidores de Paco León. Entre los comentarios encontramos algunas reacciones de actrices como Anna Castillo ("flipo"), Ester Expósito ("Jjjjjjjjj vamooooxxx"), Miren Ibarguren ("muero") o Rossy de Palma. Además, también podemos ver las buenas palabras de algunos miembros del equipo de esta nueva película, como la actriz Alessandra Mastronardi y el propio director Tom Gormican.

Un cariño que también era demostrado por Manolo Caro, el creador de La casa de las flores, que estrenaba estos días la película secuela en Netflix. Una ficción en la que León regresa en su papel de María José junto a Cecilia Suárez.

¿De qué va y cuándo se estrena?

En The Unbearable weight of massive talent, Nicolas Cage está desesperado por conseguir un nuevo papel en una película de Quentin Tarantino. El actor mantiene una relación muy tensa con su hija y está de deudas hasta las cejas. Esto le obligará a asistir a una fiesta de cumpleaños de un excéntrico multimillonario mexicano, quien es muy fan de sus trabajos anteriores. Sin embargo, Cage acabará enterándose de que este hombre es un capo que ha secuestrado a la hija de un candidato presidencial en México y deberá ayudar a la CIA.

El filme se encuentra en fase de postproducción, pero ya ha anunciado que será estrenada el próximo 22 de abril (a falta de confirmación oficial en España). ¿Tú también tienes tantas ganas de verla como nosotros?

