“Es hora de luchar”: último tráiler de ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’

Vale, sí, cuando hace unas semanas apareció el famoso tráiler del “vivimos una sociedad”ya lo apodamos“tráiler final”. Aquel avance parecía el definitivo y ya quedaba muy poco para que Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrenara en todo el mundo (en España podremos verla en HBO España), pero cuando quedan apenas tres días para el lanzamiento hemos tenido uno más. Entendemos que el último, pero Zack Snyder y DC están tan concienciados con encender el hype de sus fans cada día (solo hay que recordar los teasers dedicados a cada personaje que fue posteando el director) que no podemos asegurarlo. Así que aquí está, un nuevo tráiler de Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Esta vez no tenemos Joker de Jared Leto, pero sí bastante metraje dedicado a Darkseid, el gran villano en la sombra del que apenas tuvimos noticia en la Liga de la Justicia estrenada en 2017, y mutilada por Warner luego de que Snyder tuviera que ausentarse del rodaje debido a una tragedia familiar. Darkseid ha enviado a Steppenwolf a la Tierra para hacerse con las Cajas Madre, y solo podrán detenerlo el equipo que Batman (Ben Affleck) ansía formar con Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) y… claro, Superman.

Henry Cavill también estará en esta nueva versión de cuatro horas, y el último tráiler nos permite verlo sin ese bigote difuminado por CGI que tanto cringe nos dio en cines; sí con un uniforme kryptoniano que ya podemos ver en todo su esplendor. En las últimas horas se libera el embargo y las redes van a llenarse de las primeras reacciones y críticas a la película, así que toca disfrutar del tráiler y esperar que los próximos días transcurran rápido, para que este 18 de marzo podamos disfrutar de Liga de la Justicia tal y como su artífice siempre quiso.