‘Entre dos mundos': Quiénes son Joey King y Kyle Allen

Chica conoce chico. Chico muere. Chica comienza a sentir la presencia desde el más allá de su enamorado. Entre dos mundos se presenta como una nueva versión actualizada de películas que conmovieron a los espectadores décadas atrás, como la célebre Ghost (Más allá del amor) (Jerry Zucker, 1990).

La película original de Paramount+ (servicio que no está disponible aún en España) se ha convertido en la más vista estas semanas en su llegada a Netflix, donde amenaza en iniciar una nueva franquicia de romance adolescente.

Gran parte de la responsabilidad de este éxito rotundo recae en Joey King y Kyle Allen, como Tessa y Skylar en la adaptación de la la novela juvenil de Marc Klein. Dos jóvenes actores que ya han ofrecido grandes momentos en el pasado...

La reina de Netflix

La actriz y modelo estadounidense Joey King (22) comenzaba su trayectoria laboral desde bien pequeña en sus participaciones en las series Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody, Entourage (El séquito), Médium o Entre fantasmas.

Su papel como Ramona Quimby en Ramona y su hermana (2010) ofrecería su mejor cara interpretativa y tras esta vendrían trabajos en Crazy, Stupid, Love, El caballero oscuro: La leyenda renace o Expediente Warren: The Conjuring.

Su llegada a Netflix como Shelly 'Elle' Evans en la trilogía de Netflix Mi primer beso sería la que posicionaba a King en el foco público. Así mismo, la actriz aparecerá próximamente en las esperadísimas películas Bullet Train (de David Leitch) y Uglies (de McG).

La norteamericana está prometida actualmente con Steven Piet, quien fuera director y productor de la serie The Act. Esta ficción de Netflix también proporcionaba un gran éxito en la carrera de Joey King, quien continúa imparable.

De Spielberg a Netflix

Por su parte, Kyle Allen (27) incrementaba recientemente su popularidad en su interpretación como Balkan en la nueva versión de Steven Spielberg de West Side Story. Sus primeros papeles surgían en One Night (2016) y XX (2017), aunque este comenzaría a juguetear con la fama en sus apariciones en las series American Horror Story y The Path.

Entre dos mundos supone ahora un nuevo éxito para una carrera artística, que comenzaba ligada en su infancia al mundo de las acrobacias y la danza. Posteriormente, este comenzaría en la industria audiovisual sincronizando videoclips, antes de dar el gran salto a las ficciones.

Entre sus nuevos proyectos podremos verlo próximamente junto a Zac Efron, Russell Crowe y Bill Murray en The Greatest Beer Run Ever, así como en los filmes Rosaline, Space Oddity y Masters of the Universe (nueva inmersión de Netflix en la franquicia). El inicio de una prometedora carrera.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.