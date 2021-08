'La última carta de amor' y otras 10 películas románticas imprescindibles en Netflix

Da igual que las premisas de las películas románticas se hayan visto mil veces, el telespectador siempre disfruta de nuevas desventuras sentimentales. Estos filmes se han convertido en las mejores opciones para disfrutar de las tardes libres frente a la pantalla. Netflix lleva años ayudándonos con una amplia oferta en este género, desde los grandes clásicos a algunas de las historias más enternecedoras de la actualidad.

La última carta de amor

El filme para Netflix de Augustine Frizzell, actriz y directora detrás de la realización de Euphoria (HBO) o Peter y el dragón, ha desembarcado con gran éxito en el servicio de streaming. Unos días en los que también triunfa la comedia romántica No se puede huir del amor, de Steven K. Tsuchida (Cobra Kai). La última carta de amor cuenta con la presencia de Felicity Jones, Shailene Woodley o Callum Turner en un drama romántico de época, donde una periodista destapa una aventura de amor prohibido. Y es que nos encanta ir contra las normas preestablecidas.

Elisa y Marcela

Una auténtica joya del género que tiene un toque más dramático y desgarrador, sobre todo, si eres consciente de que está basada en hechos reales. Isabel Coixet se inspiraba en la historia del primer matrimonio entre mujeres que se tiene registrado en España, en 1901. Una tierna historia LGTBI, que triunfaba en su llegada a Netflix en 2019.

El lado bueno de las cosas

No es de extrañar que este trabajo fuera premiado con un Oscar para Jennifer Lawrence. El reflejo de la salud mental y el amor entre dos jóvenes con problemas (Lawrence y Bradley Cooper) creaba un demente título en el que Robert De Niro y Jacki Weaver se sumaban a la diversión. Una trama que se iniciaba con una desconfianza inicial, que terminaba desembocando en una bonita historia entre los protagonistas. David O. Russell adaptaba así el exitoso libro homónimo de Matthew Quick.

Dirty Dancing

Ver cómo las caderas de Jennifer Grey y Patrick Swayze se mueven al ritmo de la música al unísono no tiene precio. El clásico de los 80 cumple24 años, y aún sigue siendo una de las películas de amor más reconocidas y queridas por los espectadores. Una manera extraordinaria de recordar a Swayze, quien fallecía prematuramente en 2009.

The Holiday

Ahora que Kate Winslet vuelve a estar en boca de todos, por su magnífica interpretación en la serie Mare of Easttown, es hora de repasar algunos de sus roles icónicos en otros títulos alejados del drama (donde ha brillado más). The Holiday es el ejemplo perfecto para demostrar que la británica también es fantástica en las comedias románticas. Su personaje es una redactora de columnas de bodas, que intercambia su vida con la agente publicitaria Amanda Woods (Cameron Diaz). Una historia que replantea cómo viven ambas sus propias relaciones sentimentales.

Sentido y Sensibilidad

Las adaptaciones cinematográficas de Jane Austen persisten en su empeño de enamorar a los espectadores, quienes postergan su querencia hacia sus emotivas historias de amor a través de las décadas. Aunque muchos inciden en que Orgullo y Prejuicio siempre será la favorita, Sentido y Sensibilidad (Ang Lee, 1995) es otra de las grandes versiones de los clásicos de la británica, que nos traía a unos Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman en algunos de los mejores papeles de su trayectoria. Y eso que es complicado, con unas filmografías tan espectaculares.

El lago azul

Con altas dosis de erotismo y tragedia, los jóvenes Emmeline (Brooke Shields) y Richard (Christopher Atkins) experimentaban en la isla desierta en la que terminaban conviviendo tras el naufragio de su barco. Un clásico a reivindicar. Randal Kleiser se situaba al frente de este recordadísimo título tras su victoria en la gran pantalla con Grease.

Llevo tu nombre grabado

Netflix ha apostado por mayúsculas historias de amor entre hombres, que han hecho que la visibilidad LGTBI sea una realidad en las nuevas películas y series de la plataforma. Entre los tesoros escondidos encontramos este filme asiático que pasó de puntillas en su lanzamiento, pero que recuerda al trabajo de grandes cineastas como Wong Kar-wai. Un título delicado, repleto de significación y sentimentalismo. No hay que perder la pista al cineasta taiwanés Kuang-Hui Liu.

Her

No resulta muy común, pero en esta película podemos ver como amor y tecnología son una extraña mezcla que puede funcionar bien en pantalla. No se trata de la típica historia de amor. El protagonista, interpretado por Joaquin Phoenix, se siente atraído por el primer sistema operativo artificialmente inteligente del mundo, a quien da voz Scarlett Johansson. Es cierto que no pueden tocarse, ni verse, dado que ella no es real. Sin embargo, representa todo lo que él desea en una mujer.

A Ghost Story

Algunos de los amores más relevantes del cine se han vivido en blanco y negro, David Lowery fue consciente de ello desde los cimientos de A ghost story. Su película de 2017 situaba al realizador estadounidense en un puesto privilegiado como uno de los cineastas más interesantes de su generación. Rooney Mara y Casey Affleck brillaban en un reflejo metafórico sobre el amor, la pérdida y la superación, con escenas controvertidas y muy recordadas.

Malcolm & Marie

Zendaya (Euphoria) y John David Washington (Tenet) participaban en el proyecto low cost de Sam Levinson para Netflix. Una historia sencilla-en blanco y negro una vez más- que dividía a la crítica y el público. No obstante, la capacidad del cineasta de abordar los pensamientos humanos a través de las relaciones tóxicas, la relación con lo que nos rodea y el juego con el fuera de campo creaban una de las películas originales más destacables de la plataforma. Brillante el libreto.

