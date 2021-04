‘En un barrio de Nueva York’ elimina una referencia a Donald Trump presente en el musical original

In the Heights debutó en Broadway en 2008, en vísperas de que Barack Obama entrara en la Casa Blanca. Antes de alumbrar un fenómeno mundial con Hamilton, Lin-Manuel Miranda obtuvo varios premios gracias a este musical, y más de una década después ha cumplido su sueño de convertirlo en una película con la ayuda del director John M. Chu (Crazy Rich Asians). No obstante, En un barrio de Nueva York (como lo conoceremos en España) ha atravesado varios problemas: algunos imprevistos, como la crisis del coronavirus, y otros derivados de que ha pasado bastante tiempo desde la creación del musical y hay ciertos elementos que pueden haber envejecido.

Tras varios retrasos ocasionados por la pandemia, En un barrio de Nueva York se estrenará tanto en cines como en HBO Max el próximo 11 de junio, dispuesto a alegrarnos el verano con la música y las chispeantes letras del creador de Hamilton y Quiara Alegría Hudes, que ha escrito tanto el libreto del musical original como el de la película de Chu. Tanto el director como Miranda han hablado recientemente con Variety para explicar cómo ha sido el traslado de las tablas a la película, explicando que la historia reciente de EE.UU. ha exigido que cambien la letra de una canción con vistas a su estreno en cines.

Es el caso de 96.000, ocurrido cuando Usnavi (encarnado por Anthony Ramos en la película) descubre que ha vendido un billete de lotería ganador y Benny (Corey Hawkins) se pregunta qué podría hacer con las ganancias. Benny desea entonces ser “un hombre de negocios más rico” que Donald Trump. Sí, el mismo millonario que fue elegido presidente de los EE.UU. en 2017 y, luego de una ajetreada legislatura, fue apartado del puesto por Joe Biden. Claro está, en el momento de escribirse In the Heights nadie podía imaginarse que Trump llegaría a la Casa Blanca.

“Cuando lo escribí era solo un avatar del hombre del Monopoly. Simplemente una persona rica y famosa”, explica Miranda. “Luego, cuando el tiempo avanza y se convierte en la mancha de la democracia americana, cambias la letra. El tiempo puso en ridículo esa letra, así que la cambiamos”. En la versión de 96.000 que veremos en cines, el nombre de Donald Trump ha sido sustituido por el de Tiger Woods.