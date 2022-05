En marcha una nueva entrega de ‘Ocean’s Eleven’ liderada por Margot Robbie

De un tiempo a esta parte, Margot Robbie se ha convertido en un rostro muy prometedor para encabezar franquicias, y traer con su presencia sucesivos soplos de aire fresco en el esquema de Hollywood. Al frente de su sello Lucky Chap, Robbie ha interpretado a Harley Quinn en el Universo DC (para al menos dos películas estupendas, Aves de presa y El Escuadrón Suicida) y pronto hará lo propio con Barbie en un prometedor film que dirige Greta Gerwig sobre un guion que ha escrito junto a Noah Baumbach. Estos días el nombre de Robbie sigue sonando para liderar un reboot de Piratas del Caribe lejos de Johnny Depp, pero hay más.

Y es que, según recoge The Hollywood Reporter, la actriz se ha vuelto a asociar con Jay Roach (quien le dirigió en El escándalo, donde Robbie obtuvo una nominación a Mejor actriz) para encabezar una nueva entrega de Ocean’s Eleven. Roach dirigiría la película encargándose también de producirla junto a la propia Robbie y Gary Ross, quien se encargara del anterior film de la saga, Ocean’s Eight. No es mucho lo que ha trascendido de este proyecto (que se encuentra en una fase muy prematura) más allá de la presencia de Carrie Solomon como guionista y la intención de ambientar la trama en la Europa de los años 60.

Lo cual es en sí mismo revelador. La marca Ocean’s Eleven nació de hecho en 1960, a través de una película que protagonizaron Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Entonces se titulaba La cuadrilla de los once, y no fue hasta cuarenta años después que Steven Soderbergh reclutó a un reparto desopilante encabezado por George Clooney y Brad Pitt, y revitalizó así la saga. A Ocean’s Eleven le siguieron dos secuelas igualmente dirigidas por Soderbergh, y en 2018 tuvimos el reboot femenino dirigido por Ross, de cuyo reparto formaron parte Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway.

La ambientación temporal sugiere que la nueva Ocean’s no guardará relación con las etapas modernas de la franquicia, sino que buscará reforzar el vínculo con la película clásica. Es, sin duda, un enfoque muy interesante y quizá aconsejable teniendo en cuenta que Ocean’s Eight tuvo un rendimiento algo irregular. La llegada de Robbie puede cambiar eso, y el plan es que la película pueda empezar a rodarse en 2023.

