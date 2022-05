Elizabeth Olsen desvela el consejo que le dieron Mary-Kate y Ashley para lidiar con la fama

Elizabeth Olsen conoció la fama a través de sus hermanas, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, mucho antes de ser incluso consciente de lo qué era eso. 'Lizzie', como todos la llaman, creció entre platós de sitcoms como Padres forzosos o Cosas de gemelas, e incluso se replanteó dedicarse a la actuación debido al acaso mediático que empezaron a sufrir sus hermanas al cumplir la mayoría de edad.

Afortunadamente, el teatro la reconcilió con la interpretación y en la última década se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de su generación, pieza fundamental en el actual MCU con su Bruja Escarlata. En una entrevista para The Independent (vía EW), Olsen ha desvelado cuál fue el consejo que le dieron sus hermanas para lidiar con la fama y se limita a una frase: "No' es una oración completa".

Gracias a ese consejo, la actriz asegura que siempre dice que no a proyectos que no quiere hacer, y también a propuestas como las de presentar los Emmy o los Oscar. "No me gusta presentar en eventos de premios", ha asegurado en la entrevista: "Lo intenté y no me gusta. No merece la pena el sentimiento de desmayo que tengo cada vez que lo hago. No merece la pena".

La californiana se ha referido con anterioridad a sus problemas de ansiedad y los ataques de pánico que ha sufrido, algo que, tal y como ella misma reconoce, la ha hecho admirar la forma en la que sus hermanas lidiaron con la fama siendo tan pequeñas. "Mis hermanas son de las mejores personas de las que aprender, por lo que han creado por ellas mismas y cómo lo han hecho", ha afirmado.

"Me asombra lo que han construido y creo que viene de haber mirado las cosas desde una perspectiva muy sana. Yo solo puedo beneficiarme de esa perspectiva sana", ha añadido.

Sin duda, Wanda ha ido ganando trascendencia en el MCU, convirtiendo a Elizabeth Olsen en una de las estrellas imprescindibles en la franquicia de Kevin Feige. Ella, más allá de la ficción de capas y mallas, se las arregla para seguir dando cuenta de su talento en todo tipo de proyectos, sin que eso le impida decir 'No' a todo aquello que no le apetece hacer.

