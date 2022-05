Elizabeth Olsen contra quienes critican las películas de Marvel: "Desmerecen a nuestro equipo"

Tras varios años en un segundo plano, por fin Elizabeth Olsen ha podido dar rienda suelta a su talento interpretativo en la piel de Wanda Maximoff, primero en la serie Bruja Escarlata y Visión y ahora en Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde comparte protagonismo con Benedict Cumberbatch.

Convertida ya en una de las estrellas más carismáticas en la platilla del Marvel Studios, la actriz se ha referido ahora a la eterna polémica sobre si las películas de Marvel son cine de calidad. Recordemos que cineastas como Martin Scorsese, David Cronenberg o Francis Ford Coppola las han considerado abiertamente mero entretenimiento.

En una entrevista para The Independent (vía Indie Wire), Olsen ha afirmado que considera que la franquicia ha recibido demasiadas críticas. "No digo que estemos haciendo películas indie artísticas, pero creo que quitan mérito a nuestro equipo y eso me molesta", ha asegurado.

"Tenemos a algunos de los mejores diseñadores de sets, diseñadores de vestuario, operadores de cámara", ha añadido: "Siento que menospreciarlos con ese tipo de crítica quita mérito a toda esa gente que hace películas que ganan premios, que también trabajan en estos proyectos".

La californiana ha explicado que entiende que Marvel hace películas para una audiencia masiva, pero defiende que eso no debería restar importancia a la calidad del trabajo artístico que hay detrás. "Desde el punto de vista del actor, vale, lo entiendo. Entiendo que hay un tipo de actuación diferente", ha contado: "Pero creo que echar por tierra a Marvel desmerece a cientos de personas con mucho talento del equipo. Eso es lo que me cabrea un poco".

El futuro de Wanda

En esa misma entrevista, la actriz también se ha referido al futuro de su personaje en el MCU ahora que por fin Wanda ha demostrado todo su potencial en pantalla. Olsen ha revelado que solo firmó para tres películas de Marvel y se sorprendió positivamente cuando el estudio siguió contando con ella.

"Solo firmé para hacer un par de películas, así que sigue siendo una sorpresa cuando quieren contar conmigo para más proyectos", ha afirmado: "Me he sentido confusa con la suerte que he tenido de que quisieran hacer Bruja Escarlata y Visión".

Sin desvelar nada de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la californiana sí que ha asegurado que está dispuesta a seguir interpretando a Wanda si los filmes del MCU mantienen la misma calidad: "No sé lo grandes que son realmente los planes, pero me apunto a lo que sea si la idea es buena".

