El universo de… Luis Callejo

CINE

“Me apasionan las películas cuya trama gira alrededor del propio cine o del tea- tro. Muy endogámico, sí. Como Balas sobre Broadway de Woody Allen, La no- che americana de Truffaut o Noche de estreno de Cassavetes. Mi primera peli, que vi en el cine del pueblo de mi madre (Nava de la Asunción, Segovia), fue una de piratas. ¡Era un mico! Ni idea del título. Entre mis pelis favoritas están La princesa prometida, Los lunes al sol y Funny Games. Si me preguntas mañana, te digo otras tres diferentes [risas]”.

SERIES

“Me quedo con Friends, tan sencilla y fina a la vez. ¡Es divertidísima! Me ha acompañado muchos años y todavía la busco cuando necesito evadirme. Me da igual saberme algunos capítulos de memoria, me vuelvo a tronchar de la risa. Soy también muy de Los Soprano y El Ministerio del Tiempo. Mi último des- cubrimiento ha sido El colapso, un alarde. Y me han enganchado por sorpresa Merlí y Cobra Kai”.

Friends Gif

TEATRO

“No olvido una obra de Steven Berkoff. Era una revisión contemporánea del mito de Edipo en un Londres punk. El protagonista era Nancho Novo, que estaba brutal, en el antiguo Teatro Olimpia de Lavapiés (Madrid). Admiro mucho a Juan Diego, con quien trabajé un momentito en Oro. Me miró y me habló de una forma que casi me meo encima. Es magnético e imprevisible. Uno de los más grandes, y bien simpático”.

ARTE

“Me apasiona el escultor francés Rodin. Visité su museo de París y me impactó. Piedra viva. Y recientemente hemos estado en el Museo Arqueológico. Los niños se quedaron prendados con Egipto”.

LIBROS

“Leí El perfume de Patrick Süskind con veintitantos años y me transportó como ningún otro libro a una época y unas sensaciones a través de esa nariz... Ahora estoy volviendo a leer teatro. Se lee rápido y se aprende ‘latín’ sobre el género humano”.

MÚSICA

“El mejor concierto de mi vida fue uno de AC/DC hace cinco años, en el ya derruido Vicente Calderón. Fui con Carmen, mi compañera, embarazada de nuestro primer hijo. ¡Así ha salido! Brothers in Arms (Dire Straits), La leyenda del tiempo (Camarón) y Synchronicity(The Police) son mis discos preferidos”.

CÓMIC

“Me quedé en Astérix y Tintín. Y de ahí no pasé”.

Tintín y Milú Tenor

VIAJES

“Recuerdo con cariño un viaje a Portugal a los 16 años con dos buenos amigos de Segovia, mochileros y en tren. Un gran descubrimiento Oporto”.