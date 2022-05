El tráiler de ‘Misión Imposible 7’ se filtra en Internet durante horas

En los últimos días Tom Cruise se ha pasado por el Festival de Cannes para presentar Top Gun: Maverick, tardía secuela del film de culto que protagonizó en los 80, y que a su paso por la Croisette desencadenó un sentido homenaje a la figura del actor. Cruise recibió una Palma de Oro honorífica y aseguró por activa y por pasiva que todas las películas que protagoniza van a contar con un estreno global en cines por muy en contra que se le pueda poner el estudio de turno. Esto afecta a la susodicha Maverick, que llega este 26 de mayo, pero también a las siguientes entregas de Misión Imposible: las dos últimas de la saga, que han desencadenado un publicitado conflicto con Paramount Pictures.

La séptima entrega de Misión Imposible se titula Dead Reckoning Part 1, y ha tenido un rodaje lleno de percances desde que la estancia del equipo en Italia coincidiera con la crisis del coronavirus. Ahora mismo su fecha de estreno está fijada para el 14 de julio de 2023; estamos a más de un año de distancia, de ahí que no sea de recibo esperar un tráiler aún de la película. Sin embargo, en las últimas horas ha aparecido en Internet un espectacular avance del film, que muestra a Ethan Hunt de vuelta junto a los personajes de Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby y una recién llegada, Hayley Atwell. Además de lo esperable: Cruise realizando todo tipo de acrobacias, corriendo constantemente y saltando de un acantilado.

El tráiler estaba en inglés pero los subtítulos no, con lo que era evidente que se trataba de una filtración indeseada, y Paramount Pictures ha reaccionado velozmente para eliminarlo de todos los rincones de Twitter y Reddit. Desde la major no han hecho ningún comentario, pero cabe esperar que a Cruise, muy celoso de salvaguardar todas las sorpresas del film, no le haya sentado nada bien. Todo apunta, por lo demás, a que ese corte es el mismo que se proyectó hace unas semanas en la CinemaCon de Las Vegas, y que el propio Cruise presentó vía telemática desde el rodaje de Misión Imposible: Dead Reckoning Part 2. Porque sí, la estrella de Top Gun no pierde tiempo y ya está rodando la culminación de la saga.

Actualmente cada publicación del tráiler presenta el vídeo eliminado tras “una denuncia del propietario de los derechos de autor”, con lo que no cabe esperar que se haga público hasta que Paramount lo disponga. La continuación de Dead Reckoning tiene previsto el estreno, por su parte, para el 28 de junio de 2024.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.