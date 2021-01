El rodaje de ‘The Batman’ está agotando a Robert Pattinson, y la culpa podría ser de Matt Reeves

La pandemia de coronavirus no solo ha paralizado multitud de rodajes; también, una vez estos han tenido continuidad, los ha obligado a adoptar varias medidas y protocolos anti-COVID. Algo que, en primera instancia, ha derivado en un incremento del presupuesto, y eso sin contar aquellas veces en que un miembro del equipo ha dado positivo y la producción ha tenido que interrumpirse de nuevo. The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ha atravesado todos estos percances a su rodaje en Londres, y según recoge The Sun las consecuencias psicológicas ya se están haciendo notar.

Sobre todo, en el caso de Pattinson. El tabloide británico (que no da fuentes concretas, por lo que la información ha de ser cogida con pinzas) asegura que el intérprete de Bruce Wayne está exhausto luego de varios meses afrontando la crisis sanitaria, y habiendo dado positivo él mismo en una ocasión. No obstante, parece que el motivo principal de este malestar es el director Matt Reeves, cuyo perfeccionismo habría colocado a Pattinson al borde del colapso. Reeves tiene, según el medio, “una gran obsesión por el control”, y la fuente consultada dice que “el rodaje es duro, especialmente para Robert, porque Matt es un perfeccionista. Quiere hacer las escenas una y otra vez, y se obsesiona con detalles muy pequeños. Parece no saber cuándo parar”.

Todo esto hay que sumarlo a la “incomodidad por llevar todo el tiempo el traje”, y también se citan las propias dificultades de Reeves. El director de The Batman ha llegado a necesitar 50 tomas para una única escena, y aparentemente sufre la presión de encargarse en solitario de “el superhéroe más famoso”. Por si fuera poco, la sucesión de aplazamientos ha acabado provocando una gran paranoia en Reeves por la posibilidad de contagiarse de coronavirus. “Ha llegado al punto de dirigir las escenas embutido en un abrigo gigantesco y con gafas de esquí. Como forma de protegerse del COVID-19 es cuestionable. Pero como parece hacerle sentir más tranquilo, todo el mundo lo pasa por alto”, asegura la fuente.

The Batman cuenta con un reparto mayúsculo compuesto, además de Pattinson, por Zöe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis o John Turturro. Aún le quedan varias jornadas de rodaje pese a haber lanzado un primer y sugerente tráiler este verano, y se espera que la producción concluya a tiempo para su estreno previsto: el 4 de marzo de 2022.