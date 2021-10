El regreso del cineasta español más taquillero en China: todo lo que sabemos sobre 'Los renglones torcidos de Dios'

Oriol Paulo no tiene ni un respiro. Después del éxito de la serie El inocente para Netflix, el cineasta catalán tiene nuevo proyecto a la vista: Los renglones torcidos de Dios. La adaptación cinematográfica de la obra homónima de 1979 de Torcuato Luca de Tena, que llega después del triunfo del cineasta con sus filmes Contratiempo y Durante la tormenta, dos filmes que han consagrado al cineasta al convertirlo en el director español más taquillero en China. Una bonita e inesperada sorpresa.

Inmerso en la postproducción del título, el cineasta desvela ahora para CINEMANÍA nuevos detalles sobre el filme protagonizado por Bárbara Lennie (Magical Girl), Eduard Fernández (Mediterráneo) y Loreto Mauleón (Patria).

De 'Shutter Island' a 'Alguien voló sobre el nido del cuco'



"Se podría decir que Los renglones de Dios es el Shutter Island nacional, escrito muchísimo antes, en el año 79. Aunque el filme de Scorsese es un referente más alejado, puesto que este un thriller al uso y mi nueva película es más un drama", nos cuenta el director en el marco del festival de Sitges, donde los asistentes podían disfrutar de un primer teaser protagonizado por la talentosa Bárbara Lennie, en el papel de Alice Gould.

"El acento está sobre los personajes. Es una peli puramente de personajes. Y a nivel de referentes me he ido a películas como Shock Corridor (Corredor sin retorno), Alguien voló sobre el nido del cuco y, después, aunque parezca lejano, a películas del Chabrol de los 70 en el planteamiento de la puesta en escena y el vestuario". Experto incontestable en el thriller, el género que le ha dado tantísimas alegrías en su filmografía, Paulo abandona así su zona de confort.

'Corredor sin retorno' (Samuel Fuller, 1963) Cinemanía

La importancia de las enfermedades mentales



"La película se levanta a partir del concepto del choque entre dos personajes, entre dos egos. Nunca he trabajado con tantísima libertad con dos actores", señala Paulo sobre la trama de la película.

En Los renglones torcidos de Dios, Alice Gould es una investigadora privada que se hace pasar por una paciente con paranoia para infiltrarse en un hospital psiquiátrico, una forma de recabar pruebas sobre la muerte de un interno en extrañas circunstancias. Sin embargo, el director del sanatorio, Samuel Alvar (Eduard Fernández), y los hechos que acontecerán ponen en peligro su propia cordura.

Con un trabajo de documentación al mílimetro y la ayuda de su propia madre que ejerce como psicóloga, Lennie ha abordado el papel de Alice con una gran libertad e improvisación en el set de rodaje. Actriz y cineasta trabajaban con anterioridad en el filme Contratiempo. Un reencuentro con el que ahora han aumentado considerablemente las expectativas de este proyecto.

Bárbara Lennie ('Magical Girl') y Eduard Fernández ('30 Monedas') Cinemanía

Los personajes más esperados

"Al final el telón de fondo es un personaje más. En cada escena hablan dos personajes y hay 100 figurantes detrás, unos extras que tenían todos su papel. Cada uno sabía que enfermedad tenía, por qué estaba ahí. Hemos intentado hacer un curro bestial", destaca Paulo sobre las grabaciones, donde su "obsesión con el tiempo" volverá a ser una vez más un eje central del título.

Para los lectores más empedernidos, el viaje por la locura deja cuestiones en el aire sobre la visibilización de las enfermedades recogidas y algunas de las figuras más relevantes en la novela. "Hay algunos personajes como Ignacio Urquieta, los gemelos Rómulo y Remo, el Hombre Gnomo, el Hombre Elefante, los que son más míticos o arraigados a la novela, que van a estar en pantalla, pero hay muchos otros que están de telón de fondo. Porque no hay espacio para construir tantísima locura". Una versión que tiene todo para triunfar después de la realizada por el mexicano Tulio Demicheli en 1983, que pasaba bastante inadvertida.

'Los renglones torcidos de Dios' Cinemanía

El mercado chino adora a Paulo

Con más de 20 millones de euros recuadados en la taquilla China, Contratiempo (2016) poníe el relieve la figura del cinesta, en el que era su segundo largometraje tras El cuerpo. Tan solo dos años después, Paulo repetía la misma suerte en el mercado oriental con Durante la tormenta. "Fue un accidente muy bonito en un mercado muy grande, que da otra vida a la película y en el que entras a jugar en una liga que se te escapa de las manos, porque al final es enorme. Los renglones torcidos de Dios ya está vendida allí y veremos cómo funciona. Es una película muy distinta a las anteriores. Exige un poco más al espectador".

Un mercado que pese a la censura no ha puesto demasiadas trabas el cineasta, más allá de algún pezón díscolo como recuerda este. "En Durante la tormenta tuvimos que cambiar una toma de Adriana Ugarte porque se le veía un pezón, cosa que no habíamos visto ninguno. Fue un tema curioso. Pero no me he encontrado con problemas. Creo que el hecho de ser exótico y estrenar en un mercado extranjero, hace que todo sea un pelín más ligero".

'Contratiempo' y 'Durante la tormenta' Cinemanía

El realizador también revela que ha recibido propuestas del país asiático, que hasta el momento ha rechazado debido a que se siente cómodo hablando de las particularidades culturales de las que se siente propio. "Estoy a años luz de poder entender una sociedad tan fascinante, pero a la vez tan compleja, como la china. No me atrevería ni a hacer una película en Italia que está aquí al lado, porque no conozco la cultura lo suficiente para meterme ahí".

Las adaptaciones: un nuevo filón



Con Los renglones torcidos de Dios el cineasta adapta de nuevo una obra literaria después de la serie de Netflix El inocente, basada en la novela de Harlan Coben. Dos trabajos que Paulo define como "encargos accidentales", de los que se muestra más que orgulloso. La ficción serial de Netflix protagonizada por Mario Casas y Aura Garrido ha conseguido un enorme número de espectadores, algo que ha provocado que las relaciones entre el cineasta y la plataforma vayan viento en popa.

"A nivel de producción y cómo ha funcionado ha sido un lujo. Ha sido muy bonito ver cómo la gente habla de la serie desde el día que la estrenan hasta prácticamente hoy", confiesa Paulo, quien también comparte una divertida anécdota sobre el asunto. "El otro día estaba en el bar de siempre y el camamero me dice: 'tienes que ver una serie que te va a encantar: El inocente'. Un momento muy top. En ese sentido, la experiencia ha sido bonita y también es cierto que Netflix es una ventana al mundo. El altavoz de Netflix es un lujo".

'El inocente' Cinemanía

A pesar de ello, Paulo quiere tomarse un tiempo de descanso tras el final de la realización de Los renglones torcidos de Dios, puesto que ha hilado los rodajes de sus últimos proyectos sin prácticamente descanso. Sin embargo, nos confiesa que de volver a realizar una adaptación tiene clara cuál sería. "La novela me encantaría adaptar, y es imposible porque ya están haciendo una serie, es Las siete muerte de Billy Banhasters, que es es una novela que es alucinante. La leí y dije esta es para mí, pero ya no se puede". Ya sea en China, aquí o en Polo Norte, a Paulo le quedan muchas historias con las que seguir sorprendiéndonos

