El regreso al cine del niño de 'Los Goonies’ e ‘Indiana Jones’, 20 años después

Todo a la vez en todas partes es el proyecto que abre la puerta del multiverso a la compañía cinematográfica A24. Un viaje interdimensional, cuya parte de su fortaleza radica en la grandiosa elección de su reparto, en el que Michelle Yeoh brilla junto a Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu. Un punto fuerte al que se suma el fichaje de Ke Huy Qua- conocido como Jonathan Ke Quan- , quien regresa al cine 20 años después de su retirada. Otro motivo más para que la creativa y demente película de Dan Kwan y Daniel Scheinert apunte hacia el éxito.

Conocido por sus papeles, en los años 80, como Data en Los Goonies y Tapón en Indiana Jones y el templo maldito, su gamberrismo innato obtenía el amor del público, cuando tan solo contaba con 12 años. Tras estos roles protagonistas, el vietnamita también aparecía en las series Una vida juntos, Los primeros de la clase e incluso en un capítulo de Historias de la cripta.

Mientras tanto, su filmografía se ampliaría con el título japonés Passenger: Sugisarishi hibi- donde aparecía junto a la célebre cantante Minako Honda-, Respirando fuego, El hombre de California y 1997 Fei hu qi bing. Sin embargo, su chispa parecía apagarse con la llegada de la adolescencia, en la que cada vez recibía menos llamadas con propuestas suculentas.

Jonathan Ke Qua pasó de trabajar con Steven Spielberg y Richard Donner a despedirse de los espectadores, con su última aparición en una película en 2002, en Mou han fou wut. Un filme chino dirigido por Jeffrey Lau, productor de Chungking Express y Fallen Angels (Ángeles caídos).

"A medida que crecía, no había muchas ofertas e incluso, cuando había alguna, eran muy estereotipadas. No fue divertido hacer audiciones durante ese tiempo", señalaba el actor recientemente para Empire, pese a su adoración hacia el séptimo arte. "Para un actor, estar en un rodaje con George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford es como si hubieras muerto y te hubieras ido al cielo, básicamente. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que pertenecía a este sector y quería estar en él".

Un amor por el cine que conservaría intacto, pese a que aparcaba la interpretación y se abría a nuevas posibilidades. Ke Huy Quan trabajaba, posteriormente, como asistente de director en 2046, el filme del célebre Kar-Wai Wong. También sería coreógrafo de escenas de acción en El único y X-Men, demostrando sus grandes habilidades para el Taekwondo, que comenzaba a entrenar en Indiana Jones. Durante estas dos décadas, el actor también se graduaba en la Escuela de Artes Cinematográficas por la Universidad de California.

Si bien es cierto, su papel como Waymond Wang, el patriarca de Todo a la vez en todas partes, no supone como tal su retorno. En 2021, este rompía su jubilación anticipada para participar en 'Ohana: El tesoro de Hawái, dirigida por Jude Weng, uno de los realizadores de Black-ish, Crazy Ex-Girlfriend o The Good Place. No obstante, esta reaparición pasaba desapercibida y desaprovechaba la ocasión de celebrar la vuelta ante las cámaras del actor, que ahora podría producirse como es debido gracias al filme de los Daniels.

Todo a la vez en todas partes narra la aventura salvaje a la que una inmigrante china de EE UU, Evelyn (Michelle Yeoh), se enfrenta cuando descubre que puede acceder a otras realidades y es la única capaz de salvarlas todas. Para ello, esta heroína inesperada debe aprender a controlar sus poderes y luchar contra algunos de los villanos más peligrosos del universo. Una batalla en la que no estará sola. Esta locura engrosa así el olimpo de las joyas de A24.

