El primer tráiler de 'Men' de Alex Garland nos avanza una película realmente inquietante

Tras la muerte de su exmarido, una mujer decide marcharse sola a pasar unos días en la campiña inglesa para recuperarse del trauma y curar heridas. Pero un argumento así en manos de un tipo como Alex Garland no puede dar ni una historia demasiado placentera ni un drama arquetípico. Al británico le gusta llevarnos a otros terrenos más escurridizos, fantásticos y desasosegantes. De esta manera se presenta su tercer largometraje titulado simplemente Men.

Como protagonista estará la irlandesa Jessie Buckley, flamante nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por La hija oscura, y brillante protagonista de Estoy pensando en dejarlo de Charlie Kaufman, demostrando que le atraen las historias y personajes que no son precisamente fáciles. En el reparto la acompañan Rory Kinnear (de la serie Penny Dreadful: City of Angels o Bill Tanner del MI6 en Sin tiempo para morir) y Paapa Essiedu (que ha participado en series como Podría destruirte, Gangs of London o la reciente miniserie de Ana Bolena).

También reconocido guionista y productor, Garland ha sido el creador y director de la reciente miniserie de ciencia-ficción Devs, y ya nos sorprendió con su debut en el largo con Ex_Machina (estrenada en 2015 y ganadora de la estatuilla a los mejores efectos visuales imponiéndose a rivales de altura como Star Wars: El despertar de la fuerza o Mad Max: Furia en la carretera), y todavía más con su siguiente trabajo, Aniquilación protagonizada por Natalie Portman. Y el primer avance de su nueva película promete que seguirá en su línea, original e inquietante. Sumergiéndonos en un mundo de pesadilla, con terroríficas visiones y un espléndido uso del sonido.

Su productora, la prestigiosa A24 junto a DNA Films, ha anunciado que el estreno será el 20 de mayo en Estados Unidos. Y mientras esperamos noticias sobre su posible estreno en nuestras pantallas, os dejamos también con el primer póster oficial de Men.

Póster de 'Men' A24

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.