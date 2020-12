El montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' ha costado unos 70 millones

Más que un buen puñado de dólares. Nada menos que 70 millones habría puesto HBO Max en manos de Zack Snyder para realizar y rodar nuevas escenas de su montaje de Liga de la Justicia, según ha revelado Walter Hamada, presidente de DC Films, en una entrevista a The New York Times. Sus declaraciones actualizan las primeras noticias de hace meses asegurando que la cantidad sería de unos 20 o 30 millones de dólares.

La duración rondará las cuatro horas y se emitirá en la plataforma en formato miniserie de una hora cada episodio, aunque tampoco se descarta que también llegue simultáneamente a los cines. Las nuevas escenas filmadas, unos cuatro o cinco minutos en total, incluirían sobre todo las aportaciones de Jared Leto y su Joker y a Joe Manganiello de nuevo interpretando a Deathstoke, además de un metraje con más escenas de Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg o Ciarán Hinds como el villano Steppenwolf.

Sin embargo, y pese al anuncio de Warner Bros. de estrenar varias películas al año del universo superheróico de DC y un multiverso a partir de 2022, el mismo Hamada ha dejado entrever que muy probablemente este Snyder Cut de Liga de la Justicia pueda ser la última película del cineasta en este ámbito, o al menos no formaría inicialmente parte de estos planes. Su participación podría finalizar aquí, pues Hamada ha calificado el trabajo de Snyder como un "callejón sin salida". Un punto y aparte.

Aún así, el director está actualmente enfrascado con otro universo de películas, y series (al menos una de animación ya confirmada), pero en el género de los zombis con Army of the Dead y para otra plataforma, la de Netflix. En cuanto a Liga de la Justicia no hay todavía fecha de estreno confirmada para su lanzamiento en HBO Max, pero los rumores apuntan a que podría ser en marzo o quizá mediados de año.