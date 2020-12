DC promete cuatro películas al año (y un 'multiverso') a partir de 2022

Tras unos inicios ciertamente atropellados, el Universo Cinematográfico DC podría poner el turbo (o darle al "on" de la Caja Madre) a partir de 2022. Una entrevista en el New York Times (vía The Playlist) a Walter Hamada, nuevo presidente del sello, revela que este planea un asalto a las pantallas estrenando cuatro películas al año. Y no solo eso, sino que también se ramificará convirtiéndose en un 'multiverso' con varias continuidades a la vez.

Para empezar, según Hamada, la ofensiva de DC y Warner comenzaría dentro de dos años con tres filmes pospuestos debido a la pandemia de coronavirus: The Batman, The Flash y (extraoficialmente, aunque se da por hecho) la Black Adamque protagonizará Wayne Johnson. Pero este lanzamiento a todo trapo también conllevará un problema, y el estudio ha pensado la forma de solucionarlo.

Se trata de que, mientras The Batman nos presentará a Robert Pattinson como el nuevo Señor de la Noche, The Flash podría contar de nuevo con Ben Affleck poniéndose la capa. Asimismo, otros actores (como Gal Gadot en el papel de Wonder Woman) repetirían en otros filmes tras haber aparecido en la primera versión de este universo cinematográfico, mientras que otros filmes funcionarán como un reboot a todos los efectos.

¿Cómo solucionar esto? Pues con una treta que DC ha usado innumerables veces en papel y en TV: apuntando a la existencia de varios universos que coexisten. "Debido a esto, Warner tendrá a la vez dos sagas distintas con Batman, interpretado por dos actores diferentes", explica Hamada.

Para ser exactos, prosigue Hamada, la Wonder Woman de Gal Gadot y el resto de personajes de Liga de la Justicia habitarán la llamada 'Tierra 1', mientras que el Batman de Robert Pattinson vivirá sus aventuras en 'Tierra 2'.

Esta solución no solo permitiría salirse por la tangente en lo que a los repartos se refiere, sino que también ayudaría a multiplicar el número de películas en cartelera. Precaución, no obstante, porque la acumulación de tierras paralelas en los cómics ha obligado a DC a emprender una cantidad cósmica de crossovers y otras artimañas de publicación para darle a sus tebeos un mínimo de coherencia.