El mítico director Dario Argento protagonizará lo nuevo de Gaspar Noé

Dario Argento no es ajeno a la actuación. El influyente cineasta italiano, figura clave del giallo, ha probado alguna que otra vez en su pasado a aparecer en forma de cameos o pequeños papeles, pero nunca había tenido la oportunidad de un protagonista hasta que Gaspar Noé le hizo una curiosa propuesta. Según recogen webs como Asbury Movies, Argento aceptó tras mucho hacerse de rogar, y encarnará al personaje principal de la próxima película del director de Irreversible. De la cual no se conoce argumento ni título, pero sí un detalle muy jugoso del papel de Argento: será un crítico de cine, profesión que ejerció el propio cineasta durante su juventud antes de ponerse tras las cámaras.

La admiración que Noé siente por el cine de Argento salió a la luz en función a un par de homenajes más o menos explícitos que veíamos en su aclamada Clímax (concretamente al gran clásico del giallo: Suspiria, dirigida por Argento en 1977). De ahí que no sorprenda que el director argentino haya intentado contar con el firmante de Rojo oscuro por todos los medios, aunque al principio este se resistiera. Según contó Argento en una entrevista durante el Festival Noir (celebrado online): “Acepté por insistencia de Gaspar, pues somos amigos desde hace mucho tiempo. Al principio me negué, no tenía intención de hacer ese papel, pero él siguió insistiendo y al final accedí”.

De este modo, el director de El pájaro de las plumas de cristal se pondrá al frente de este misterioso proyecto, siguiente trabajo de Noé luego de la inclasificable Lux Æterna. Dicho cineasta, eso sí, tiene vínculos con Argento más allá de la amistad, puesto que recientemente colaboró con su hija, la actriz Asia Argento, como actor de doblaje del film animado Schirkoa, adaptación del aclamado corto homónimo. En lo que respecta a Argento, el cineasta tiene ya 80 años pero no ha dejado de trabajar, preparando actualmente junto a la misma Asia el film Black Glasses.

Al margen del argumento que pueda tener esta película (posiblemente tan malsano como su autor nos tiene acostumbrados), la sola idea de Noé dirigiendo a Argento es una imagen de ensueño para los fans del género. Esperemos que pronto se conozcan más detalles sobre esta película.