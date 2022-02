El mensaje de Arnold Schwarzenegger a las personas que han abandonado sus propósitos de año nuevo

Comenzar a ir al gimnasio, apuntarse a inglés, dejar de fumar... son algunos de los tradicionales propósitos de año nuevo, que la gente abandona en tan solo un par de semanas. El actor Arnold Schwarzenegger, reflejo del esfuerzo y la constancia, conoce bien la frustración que supone para estas personas la incapacidad de continuar, por lo que ha querido enviarles una carta abierta a través de su cuenta de Instagram.

"Hablemos sobre los propósitos de año nuevo. Cada año en enero, los gimnasios están llenos. Si eres como yo y estás siempre en el gimnasio, da la bienvenida a los nuevos miembros. Sé amigable. Ayúdalos si te preguntan por algo. No estés molesto, los gimnasios los necesita para estar abiertos", comienza señalando Schwarzenegger para apoyar a los locales y sus abonados.

El físico musculoso de Schwarzenegger siempre ha sido clave en sus papeles en franquicias como Terminator, Conan, el bárbaro o Desafío total, por lo que él siempre ha sabido muy bien lo que es machacarse en el gimnasio. Algo que llevaría al actor también a una carrera como fisicoculturista profesional.

El espíritu de Conan, el bárbaro

Schwarzenegger envía de esta manera un mensaje a los que aún continúan pugnando contra sí mismos o han abandonado, pero pueden cambiar esta tendencia. Se trata de un momento clave para estos, puesto que el 1 de febrero la mayor parte de la gente ha abandonado sus objetivos. "Aproximadamente, el 23 por ciento de las personas abandona después de solo una semana. Solo un 19 por ciento continúa con su propósito a largo plazo", revela el actor.

"No eres un fracasado a menos que te rindas por completo, y sé que tú no quieres abandonar", alude el estadounidense a los que continúan en la pugna por sus propósitos vitales. "Cambiar es duro. Tu cuerpo quiero vivir la vida que ha estado viviendo. Tu mente está acostumbrada a los hábitos que tenías el año pasado. El 1 de enero no era un día mágico que borró todas tus rutinas y tu memoria muscular".

Sin embargo, Schwarzenegger apoya a los que quieren "conquistar" sus propósitos, ya sea por ir al gimnasio, comer menos azúcar, dejar de fumar, parar de beber, meditar más, perder peso, leer más libros o trabajar en tus relaciones personales, como este mismo incide. Un ejemplo más del tesón del actor, que lleva más de 50 años trabajando para el cine y la televisión.

