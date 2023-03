El meme de Pedro Pascal y Nicolas Cage que tiene enamorado a TikTok viene de esta película

Que Pedro Pascal es el hombre del momento no cabe duda. El bautizado como daddy de internet acaba de darle un giro a su carrera tras protagonizar la serie de HBO Max The Last of Us y, actualmente, podemos verle cada miércoles en Disney+ con un nuevo capítulo de The Mandalorian. Cada aparición suya es digna de ser vista y, por ello, no es de extrañar que encontremos su cara cada vez que entramos a cualquier red social.

Tras bailar junto a un infectado, convertir la palta en trending topic y otros tantos momentos adorables que ha protagonizado, ahora es por una escena de una de sus películas más recientes por la que el actor se ha convertido en tendencia. Y es que, por mucho que les duela a los detractores de TikTok, no se puede negar el poder e influencia que tiene esta aplicación.

Se trata del filme El insoportable peso de un talento descomunal, estrenado en 2022 y dirigido por Tom Gormican. En él, el actor comparte pantalla con Nicolas Cage para interpretar a un excéntrico multimillonario que decide pagar a su actor favorito, el propio Nicolas Cage, para que asista a su fiesta de cumpleaños. Sí, esa comedia en la que Paco León aparecía junto a actores como Neil Patrick Harris o Demi Moore.

Un año después, la película vuelve a gozar de popularidad gracias a un meme que se ha extendido por TikTok en el que aparece Cage sentado en un descapotable, con cara de pocos amigos, con la costa californiana de fondo y, la mayoría de veces, con la canción Make Your Own Kind of Music de Cass Elliot sonando de fondo. A su lado, un jovial hasta lo absurdo Pascal le sonríe, para desquicio de su copiloto.

En la escena original, los personajes se encuentran bajo los efectos del LSD después de que el personaje de Pascal insista en que necesitan "inspiración" para crear arte juntos y la canción de Elliot no aparece de fondo. Pero nunca debe subestimarse la creatividad de los usuarios de TikTok, que han visto en la escena la representación gráfica de cuando alguien decide hacer algo que sabe que a la otra persona no le hace ninguna gracia.

A continuación, recopilamos algunos ejemplos, porque siempre es buen momento para ver a Pedro Pascal sonreír:

Si te has quedado con las ganas de descubrir la película que se encuentra detrás de esta escena, puedes encontrar El insoportable peso de un talento descomunal para alquilar o comprar en YouTube, Google Play Películas, Apple TV+ y Amazon Prime Video.

