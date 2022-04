¿El Lobezno de Hugh Jackman en el MCU? 'Doctor Strange 2' podría hacerlo posible

Aunque Hugh Jackman se ha ganado su lugar como una de las estrellas indiscutibles de Hollywood más allá de capas y mallas, su carrera siempre estará ligada a Lobezno, ese temperamental mutante con garras de adamantium que catapultó al australiano a la fama con el cambio de siglo.

Tras 17 años, en 2017 Jackman decidió despedir al personaje en Logan, la aventura western a manos de James Mangold. Sin embargo, son muchos los fans que mantienen la esperanza en volver a ver al intérprete como este aguerrido héroe de los X-Men. Además, ahora que Marvel Studios ha recuperado a los 'mutis', siempre podría replanteárselo.

Por lo pronto, el estudio comandado por Kevin Feige podría haber dado con la forma de traer de vuelta a Lobezno en Doctor Strange en el multiverso de la locura. La secuela de Doctor Strange, que por fin destapará el multiverso marvelita en todo su esplendor, podría ser la puerta de entrada de los X-Men al MCU.

No solo porque la voz de Patrick Stewart como el Profesor X parece haberse colado en el filme, sino porque Lobezno también podría estar en otro de los universos alternativos que la película promete atravesar. Tal y como recoge Screen Rant, un avance de Doctor Strange en el multiverso de la locura muestra al protagonista en un mundo animado que recuerda a la serie animada X-Men de los años 90. Curiosamente, esta ficción tendrá su reboot para Disney+ en 2023.

Usar este mundo paralelo animado para revivir al Lobezno de Jackman podría ser una buena forma de contentar a los fans sin traer de todo al personaje; sería un guiño a su legado y un regalo para sus seguidores, aunque no aparezca en acción real.

Recordemos que la secuela de Doctor Strange gira en torno a ese multiverso marvelita que se desató en Spider-Man: No Way Home y que nos trajo cameos tan celebrados como los de Andrew Garfield y Tobey Maguire, ambos una vez más con las mallas del Hombre Araña, por lo que no sería descabellado que el Lobezno de Fox, aunque sea en versión animada, se pase por el filme de Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Maestro y discípulo

Como decíamos, el segundo tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura ya alborotaba hace unas semanas a los fans con la posible presencia de Patrick Stewart en el filme. En el avance, el hechicero de Benedict Cumberbatch estaba frente a un consejo, y le increpaba una voz… que todos relacionamos velozmente con Stewart y su Charles Xavier.

En una entrevista reciente, el actor prácticamente afirmaba que se trata de su voz. "La verdad es que no reconocí mi propia voz", explicaba, dando por hecho que ya se sabía que se trataba de él: "Sonaba diferente. Puede que estuviera resfriado o algo en aquel momento, no lo sé. Pero estaba asombrado porque todo lo que vieron fue la parte de atrás de mi hombro y creo que mi lóbulo, nada más".

Sea como fuere, está claro que el filme dirigido por Sam Raimi aterrizará en la gran pantalla con muchas sorpresas.

