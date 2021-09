El letrista de ‘West Side Story’ cree que la versión de Spielberg supera a la película original

Steven Spielberg se encuentra ante a un desafío enorme con West Side Story: no solo demostrar que es capaz de dirigir adecuadamente grandes musicales, sino también lograr que el público se olvide de que una versión anterior de este espectáculo ganó 10 Oscars a principios de los 60 y se instauró en la memoria popular para siempre. West Side Story, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins (responsable de la versión teatral, que databa de 1957) es un clásico incontestable, cuya importancia amedrentaría a directores mucho menos capaces que Spielberg. No obstante, su versión de la obra ya cuenta con el mejor aval posible: Stephen Sondheim, letrista del musical original.

Sondheim es una leyenda absoluta de Broadway, con un currículum que se expande a obras tan canónicas como Sweeney Todd o Merrily We Roll Along (que será próximamente adaptada por Richard Linklater con un rodaje desarrollado a lo largo de varios años). La letra de West Side Story, que escribió a partir de un libreto de Arthur Laurents y la música de Leonard Bernstein, fue uno de sus primeros hitos, de ahí que tenga una relación muy estrecha con el espectáculo y quiera preservar su esencia. Al parecer, no solo la nueva West Side Story no le ha decepcionado en ese sentido una vez ha podido verla, sino que además le ha gustado muchísimo.

“Es magnífica. Que vaya todo el mundo a verla, os lo pasaréis muy bien. Y para los que conozcan la obra, habrá muchas sorpresas”. Durante una entrevista en The Last Show with Stephen Colbert, el veterano compositor ha dicho que no querría “pregonar su propio trabajo”, pero es que la adaptación de Spielberg es modélica. Y destaca el trabajo de Tony Kushner. Este guionista ganador del Pulitzer ha sido nominado al Oscar por escribir para Spielberg films como Munich o Lincoln, y su adaptación del espectáculo clásico es valiente y muy, muy novedosa. “Kushner ha hecho cosas realmente imaginativas y sorprendentes con el modo en que las canciones se utilizan en la historia, y todo el conjunto tiene chispa y energía, y se siente fresco”. Sondheim lo confirma, “Spielberg lo ha clavado”, y deja intuir que ha conseguido superar la versión de 1961.

¿Cómo podemos saberlo? Porque Sondheim ya ha opinado en el pasado sobre la primera adaptación cinematográfica, y su opinión no es positiva en absoluto, contrastando con las loas a Spielberg y Kushner. “No creo que West Side Story sea una buena película en absoluto porque no es una película”, declaró en 2016. “Es una grabación del escenario. Cuando veo a una pandilla de delincuentes juveniles bailando por una calle real con zapatillas de deportes a juego y la colada detrás de ellos, no me asusto”. Al parecer, frente al continuista trabajo de Wise y Robbins, Spielberg se ha decantado por algo más cinematográfico.

La nueva West Side Story, protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler, se estrena el próximo 10 de diciembre.

