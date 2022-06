El guionista de 'Cazafantasmas: Más allá' anuncia que están trabajando en más secuelas

Después de anunciar que está en desarrollo una serie de animación de Los Cazafantasmas para Netflix, ni veinticuatro horas se ha tardado en revelar, coincidiendo con el Ghostbusters Day, este miércoles 8 de junio, que también se está preparando no una sino dos secuelas de Cazafantasmas: Más allá.

Así lo han asegurado tanto Jason Reitman, el director, como Gil Kenan, el guionista, incluso revelando algún detalle más. En un artículo para The Hollywood Reporter han avanzado el título, aún no oficial, con el que estarían trabajando y sería el de Firehouse, en una clara referencia al edificio que fue el cuartel general de los míticos rastreadores de ectoplasmas en las dos películas ochenteras.

"La estamos escribiendo tan rápido como nos es posible", aseguró Kenan explicando además que "teníamos la historia antes de que acabáramos 'Cazafantasmas: Más allá'. Y lo estamos elaborando con mucho cuidado para construir a partir de 'Más allá' una valiosa secuela".

La película estrenada el pasado año recaudó 197,3 millones de dólares en cines a nivel global, y aunque la cifra no es que sea para tirar cohetes, tampoco es menos cierto que dejó un buen sabor de boca a los fans. Por ello, tanto Jason como Gil se han puesto manos a la obra, mediante su compañía de producción Ghost Corps Inc. (dependiente de Sony) no solo en las posibles nuevas entregas, también como productores de la serie de animación y además trabajando para Dark Horse Comics en una colección de novelas gráficas que ayudarían a servir de puente entre los sucesos de 'Más allá' y la futura secuela.

