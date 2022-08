El guiño cómico de Will Smith señalando cómo se siente al volver a las redes tras la bofetada

Antes, pensar en Will Smith remitía a su carisma interpretativo y a su condición de estrella, pero desde los Óscar es imposible separar su imagen de la del bochornoso momento de la bofetada a Chris Rock. Aunque se ha disculpado, de momento nada será igual. Smith tiene asumida la circunstancia, de ahí el llamativo mensaje que ha publicado en Instagram, un guiño simpático aludiendo a su situación en redes y buscando complicidad.

La publicación es un vídeo, con el mensaje "Me trying to get back on social" ("Yo tratando de volver a las redes sociales"), de un bebé gorila tocando, curioso, la espalda de un gran simio, al que sin duda tantea. La primera vez que el pequeño le toca, el grande se gira y mueve los brazos en clara señal de que se aleje y le deje tranquilo. Tras un corte de edición, se muestra un segundo toque del bebé, ante el que el gigante sale detrás de él en plan ‘ahora vas a ver’.

Aplicado al contexto Will Smith, la publicación resulta bastante clara y se refiere con humor al rechazo que ahora genera y lo que puede provocar su regreso más continuado a las redes. El mensaje ha recibido comentarios como los de Justin Bieber, quien afirma que se le echa de menos, y de César Millán, el televisivo experto en comportamiento canino. "El reino animal está contigo, Will", bromea este último. Asimismo, ha obtenido más de un millón de 'me gusta'.

Hace poco menos de un mes, Smith subió precisamente a Instagram un vídeo de disculpa. "No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", señaló entonces el intérprete.

"Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente. Así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no he estado a la altura de la imagen e idea que la gente tiene de mí. Estoy profundamente arrepentido y trato de estarlo sin avergonzarme de mí mismo", añadió sobre la agresión que ensombreció la que iba a ser su gran noche, ya que después recibió el Óscar al mejor actor, su primera estatuilla, por su trabajo en El método Williams.

El cabreo y la exagerada y violenta respuesta de Smith se debió a que, en el escenario, el cómico Chris Rock se refirió de forma burlona a la alopecia de Jada Pinkett Smith, su mujer. El afectado por la bofetada, molesto por semejante reacción, sigue marcando distancia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.