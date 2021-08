El final de ‘Escuela de rock’ fue idea de un chaval de 13 años

El pasado mayo fallecía Kevin Clark, uno de los jóvenes protagonistas de Escuela de rock. En el recordado film de Richard Linklater, Clark interpretaba a Freddy ‘Spazzy McGee’ Jones, batería del grupo que montaba Jack Black, y aunque este no volviera a la interpretación, la película de 2003 sirvió para que constatara que la música era lo suyo, y en los años consecutivos tocó en varias bandas de Chicago incluyendo Jess Bess and the Atentions, su último proyecto. Al poco de morir atropellado Black expresó su tristeza por Instagram (“Noticias devastadoras. Demasiado pronto. Tantos buenos recuerdos”, escribió), y recientemente otra de las integrantes del reparto también le ha homenajeado.

Ha sido en el marco de una entrevista con NME donde Rivkah Reyes, que interpretó a la bajista Katie en Escuela de rock, ha recordado lo difícil que fue dar con un final satisfactorio para la película. Ni Linklater ni su guionista Mike White estaban seguros de cómo debía concluir la historia, dudando si la banda auspiciada por Black debía ganar o perder en el concurso que cierra la película. “El final no funcionaba. Probamos una versión en la que ganábamos la batalla de bandas. Probamos otra en la que perdíamos y ya está. Pero no encajaba”, explica Reyes. Al final la solución provino de uno de los jóvenes miembros del reparto.

“El equipo se preguntaba ‘¿qué vamos a hacer con este final?’, y Kevin dijo ‘sería genial que perdiéramos y que el público empezara a gritar ¡Escuela de Rock, Escuela de Rock! y luego nos pidiera un bis. Así fue cómo este chaval, de 13 años, dio con el final de Escuela de Rock”, concluyó Reyes. La sugerencia de Clark dio forma al estupendo final de la película, que era continuado con una secuencia de créditos donde los protagonistas tocaban It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock n’Roll) de ACDC. La típica anécdota que logra que amemos aún más Escuela de rock.

