Muere atropellado Kevin Clark, quien fue el niño que tocaba la batería en 'School of Rock'

Kevin Alexander Clark, que con 12 años interpretó a uno de los chavales protagonistas de School of Rock (Escuela de rock), ha fallecido a los 32 años víctima de un accidente durante la pasada madrugada del miércoles 26 de mayo, según publican varios medios estadounidenses como el Chicago Sun Times.

Según los hechos relatados, Clark circulaba en su bicicleta por el barrio de Avondale, en Chicago, cuando en una intersección particularmente peligrosa fue golpeado por un coche alrededor de la 1:20h de la madrugada. Los paramédicos lo trasladaron al Illinois Masonic Medical Center, donde se certificó su muerte poco más de media hora después. La conductora del coche, una mujer de 20 años, acumulaba diversas citaciones judiciales y podría enfrentarse a cargos criminales.

School of Rock (Escuela de rock), dirigida por Richard Linklater, es la única película que Clark participó. Interpretaba a Freddy, alias Spazzy McGee, el chaval encargado de tocar la batería en la clase de colegio pijo a la que llega el personaje de Jack Black como profesor sustituto y lleva a los estirados alumnos por la senda del rock 'n roll.

El joven Clark no hizo carrera en el mundo de la actuación, sino en el de la música. Formó su propio grupo, llamados Jessie Bess and the Intentions, daban conciertos en Chicago y también enseñaba música a chavales.

Según recuerda su madre Allison Clark en el Chicago Sun Times, su hijo Kevin llevaba desde los 3 años tocando la batería y golpeando sartenes. A pesar de no tener experiencia actoral, se presentó al casting de la película de Linklater y fue elegido para uno de los papeles infantiles más recordados del filme.

