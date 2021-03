El estreno de 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder llegará junto con un 'making of'

El estreno del La Liga de la Justicia de Zack Snyder este jueves 18 de marzo, en la plataforma de HBO, vendrá acompañada de doble ración extra. La primera la ha anunciado el operador de cámara Simon Firsht en su cuenta de Instagram, revelando que el montaje de cuatro horas del director vendrá acompañado con la opción de poder ver un "cómo se hizo" y el detrás de las cámaras de la película en 2017.

Simon Firsht ha calificado el estreno del largometraje como "un esperado evento sin precedentes", y avanza que el documental durará una media hora y contendrá escenas nunca vistas de aquel rodaje, y que él mismo registró hace cuatro años, además de una entrevista con el mismo Snyder.

También tiene previsto filmar la gala de presentación que tendrá lugar el día antes, el miércoles 17. Una ceremonia con alfombra roja virtual que será presentada por Kevin Smith.

Por lo que respecta a ese segundo extra de regalo aún deberemos esperar un poco más. Se trata de una versión más de La liga de la Justicia de Snyder. De hecho es la misma, pero en blanco y negro. La denominada The Justice League: Justice Is Gray Edition in black-and-white llegaría primero a las salas IMAX en una fecha aún por concretar, y posteriormente también a la plataforma digital de HBO.

Sería también la versión preferida del propio cineasta. "La Gray Edition es la ideal, la más pura experiencia que se pueda tener de La Liga de la Justicia". Palabra de Snyder.