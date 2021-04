El español Sergio López-Rivera gana el Oscar por el maquillaje y peluquería de ‘La madre del blues’

Hay dos presencias españolas principales en los Oscar 2021. Una de ellas es Santiago Colomo, primer español nominado al Oscar a Mejores efectos visuales por El magnífico Iván. La otra es Sergio López-Rivera, maquillador santanderino cuya estrecha relación con Viola Davis ha desembocado en su victoria dentro de la categoría de Mejor maquillaje y peluquería. La madre del blues se ha impuesto, de este modo, a Emma, Hillbilly, una elegía rural, Mank y Pinocho, invitando a López-Rivera a subir al escenario de la Union Station de Los Ángeles en compañía de las peluqueras Mia Neal y Jamika Wilson.

Neal ha sido quien ha llevado la voz cantante, mientras López-Rivera asistía desde un segundo plano a su discurso de agradecimiento a la Academia. Además de su vinculación a la productora Shondaland (estudio responsable de Los Bridgerton), la carrera de este maquillador tuvo un punto de inflexión cuando en 2014 empezó a trabajar junto a Viola Davis en Cómo defender a un asesino. La actriz quedó tan satisfecha con su labor que requirió personalmente que él también estuviera en La madre del blues, y ambos tienen ya cerrados tres nuevos proyectos; uno de ellos siendo la serie The First Lady, donde Davis encarnaría a Michelle Obama.

"Lo último que se me pasaba por la cabeza era estar aquí cuando rodaba la película", contó López-Rivera durante la alfombra roja. "Es difícil de encajar, pero mi llegada fue la de un chico sin miedo, con unas ganas tremendas de estar aquí. Me busqué la vida como pude, trabajé en una heladería, en una tintorería, he sido chófer... hice de todo", rememoraba. Sobre su colaboración con Davis, el maquillador asegura que "me dio permiso para hacer lo que tenía pensado; entendí el permiso que me estaba dando y estoy aquí gracias a esa sedición".

La madre del blues supone una de las grandes apuestas de Netflix dentro de estos Oscars, habiendo recibido nominación también para la propia Viola Davis como Mejor actriz, y una póstuma para Chadwick Boseman como Mejor actor.