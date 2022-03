El enigma continúa: así es la sorprendente escena poscréditos de ‘The Batman’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BATMAN]

La nueva película de Batman tiene un artículo delante y dura cerca de tres horas. Matt Reeves se ha tomado su tiempo a la hora de sacar adelante la historia de The Batman, de modo que ante la posibilidad de que el público termine exhausto ha decidido no cargar demasiado las tintas con respecto a la correspondiente escena poscréditos: peaje obligado en cada película de superhéroes. The Batman nos presenta al murciélago de Gotham con el rostro de Robert Pattinson, en una aproximación solemne y oscura más ceñida al género policíaco que a un superheroico convencional. Por ello, su escena poscréditos no podía ser una al uso.

La escena poscréditos de The Batman no tiene lugar hasta que han desfilado por la pantalla todos y cada uno de los responsables de la película, y en realidad no se trata de un segmento rodado con actores. Ningún personaje reaparece en dicha escena, aunque sin duda hay un protagonista claro: Enigma. El siniestro villano de Paul Dano, que ha puesto en jaque a Gotham durante los 170 minutos previos, culmina la secuencia de créditos con un mensaje de chat en tipografía verde: GOOD BYE? Este “adiós” entre interrogantes, evidentemente, atestigua que no será lo último que veamos del Batman de Matt Reeves.

El director de Monstruoso ya ha desvelado en entrevistas su intención de que The Batman alumbre una secuela más pronto que tarde, pero el mensaje de Enigma al final de la película va más allá. Y es que ese “good bye” está circundado por un mensaje subliminal, que entre parpadeos solo podrá captar un puñado de espectadores: dicho mensaje reza www.rataalada.com. El enlace a una web misteriosa cuya URL hace referencia a uno de los elementos básicos del misterio que desarrolla The Batman, en torno a un “el rata alada” que trae de cabeza tanto al Caballero Oscuro como a su aliado James Gordon (Jeffrey Wright). ¿Se trata, pues, de un último chiste a costa de los investigadores de Gotham? No exactamente.

Interfaz de elrataalada

Si tecleamos la dirección en nuestro buscador, ratalada.com resulta ser una web existente, y que nos lleva a un chat donde Enigma nos desafía a un concurso de adivinanzas. Son bastante difíciles, pero como Internet tiene los ritmos que tiene ya hay quien lo ha completado, y el premio resulta ser la reproducción de un vídeo correspondiente a la campaña de Thomas Wayne para la alcaldía de Gotham, editado por Enigma tal y como se puede ver en cierto momento de The Batman. Por muy decepcionante que pueda ser esta recompensa, lo interesante es que este minijuego puede anteceder nuevas jugarretas de este estilo.

Y es que rataalada.com lleva meses entre nosotros aunque solo lo supieran unos pocos usuarios, fundándose al hilo de la promoción de The Batman. Se trata de un juego de realidad aumentada cuyos impulsores (bajo el auspicio de Warner) podrían querer seguir trabajando a lo largo de los próximos meses, ya que The Batman es solo la primera etapa de un ambicioso plan de DC con el personaje. Al hilo del film de Reeves ya están en desarrollo hasta tres series destinadas a HBO Max: una sobre el departamento de policía de Gotham, otra sobre el Pingüino que interpreta Colin Farrell y otra sobre el manicomio Arkham Asylum.

No es en absoluto descabellado que, según se concreten más detalles de estos proyectos, la web de Enigma sea clave en su promoción con nuevas actualizaciones y minijuegos para los fans.

