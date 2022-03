Matt Reeves ('The Batman') cree que nunca podría hacer una película de Marvel : "Me acabaría perdiendo"

Si de algo se está hablando en las críticas de The Batman es de la capacidad de Matt Reeves para hacer una película original sin demasiadas conexiones con los anteriores Batman pero sin perder a la vez la esencia del personaje. En definitiva, una película de autor que no necesariamente encaja en un universo superheroico tanto como en uno personal.

De ahí que Matt Reeves imagine tantos problemas de cara a trabajar en un estudio que demanda tanta continuidad y línea editorial como Marvel: "Tiene que haber algún nivel de descubrimiento para mí, donde tenga cierta libertad para encontrar mi camino", explica Reeves. "Si tengo que entrar en algo que ya está establecido con demasiada firmeza, entonces creo que me acabaría perdiendo. Y tampoco creo que estuvieran ellos contentos conmigo", añade el director.

El estilo del autor de Monstruoso, Déjame entrar o las dos últimas partes de El planeta de los simios ha sido comparado en esta ocasión con el cine de David Fincher, ya que este Batman ejerce en gran medida como detective más que como superhéroe. No obstante, él ha insistido en la influencia del cine de los 70 como gran inspiración para esta nueva película, señalando películas como Taxi Driver o Contra el imperio de la droga, entre otras.

Aun con todo ello, Reeves no esconde su admiración hacia el trabajo de Kevin Feige con el MCU, simplemente no se ve dirigiendo alguna de sus películas: "Tengo mucho respeto por Kevin Feige y también por los cineastas de Marvel. Pero para ser honesto, no sé cómo me abriría paso en todo ese mundo", subrayaba el cineasta. Quizá le esté cerrando la puerta a otro gran proyecto que puedan ofrecerle, pero solo el futuro dirá.

