El director Jim Sheridan también tendrá su propia película autobiográfica (al ritmo de U2)

Almodóvar, Alfonso Cuarón, Paolo Sorrentino… la lista de cineastas que desarrollan una película en torno a su juventud no deja de crecer, y justo en el Festival de Cannes que se desarrolla estos días acabamos de toparnos con otro exponente: Armageddon Time, dirigida por James Gray. A esto hay que añadirle que a finales de 2022 veremos The Fabelmans, la contribución de Steven Spielberg a algo que ya podemos llamar subgénero, y que sigue expandiéndose por cauces inesperados. Jim Sheridan no ha encontrado mucho pábulo más allá de sus magníficas colaboraciones con Daniel Day-Lewis (en Mi pie izquierdo, En el nombre del padre y The Boxer), pero igualmente se va a sumar a la moda.

Sheridan no estrena film desde 2016, cuando la crítica le vapuleó de lo lindo por La carta secreta, pero su apellido ha recabado una inesperada atención en el mercado de Cannes, al que ha llegado Timothy Scott Bogart poniéndolo todo patas arriba. Bogart busca distribución en este evento para su película ya concluida, Spinning Gold. Se trata de un biopic que ha rodado sobre su padre, el productor Neil Bogart, en tanto a su trabajo al frente de Casablanca Records y el modo en que ayudó a propulsar la carrera de artistas como Donna Summer, Kiss o los Village People. Los intereses de Bogart, sin embargo, van mucho más allá.

Y es que se ha comprometido a producirle a Sheridan su propia película semiautobiográfica, titulada North Star e inspirada en sus años de niñez en Irlanda. Algo que puede sonarnos a déja vu no solo por la repentina afluencia de cineastas que se marcan ejercicios parecidos, sino porque no hace tanto Kenneth Branagh ha dirigido Belfast (con presencia notable en los últimos Oscar) partiendo de un planteamiento idéntico pero en Irlanda del Norte. La idea de North Star es que cuente con la banda sonora de U2, siendo tanteados estos días tanto Bono como The Edge para componer la música original y firmen el tema principal. El film tendría como centro las peripecias de un chico de 17 años llamado Sheamie Sheridan, cuya vida da un vuelco cuando su familia adopta a un adolescente huérfano.

Jessica Martins ejerce igualmente de productora, y ha descrito así el film para Variety: “Jim no se ha andado con rodeos y se ha adentrado en su propia historia familiar para elaborar un relato increíblemente convincente sobre el amor, la pérdida y la vida que nos toca vivir. En Mi pie izquierdo y En el nombre del padre Jim nos mostró cómo sus luchas personales le habían definido como artista. Es un tremendo honor trabajar con Jim mientras cuenta la historia más personal de su carrera”. La idea es que North Star inicie su rodaje a principios de 2023 en Irlanda, y no es el único proyecto que Bogart ha llevado a Cannes.

Además de Spinning Gold y North Star, Bogart pretende escribir y dirigir Marian, una revisión del mito de Robin Hood que se centra en su amada, la sobrina del rey Ricardo. Se trata de un proyecto bastante estrafalario, que aunque se ambiente en la Edad Media contará con una banda sonora experimental firmada por Evan Bogart, hermano de Timothy Scott.