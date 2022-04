El director de 'Morbius' quiere ver juntos a todos los personajes del 'Spider-verso' de Sony

¿Estás harto de encontrarte hasta en la sopa con Jared Leto? Pues tal vez no seas el único, pero Daniel Espinosa, director de Morbius, no comparte ni de lejos tu opinión. En una entrevista con GamesRadar+ (vía The Playlist), el cineasta ha expresado su deseo de ver al Vampiro Viviente en una película con otros personajes del 'Spider-verso' de Sony Pictures.

Durante la charla, Espinosa recibe la pregunta de si le gustaría resucitar el proyecto de Drew Goddard sobre los Seis Siniestros, histórico grupo de enemigos de Spider-Man del que han formado parte Kraven el Cazador, el Duende Verde, el Doctor Octopus y prácticamente todos los oponentes ilustres del héroe. Pero el director tiene otra idea.

"Recuerdo que, cuando tenía 12 años, leí un cómic titulado Secret Wars, en el que transportaban a todos los héroes y los villanos a un planeta donde tenían que luchar entre ellos", comenta Espinosa.

"En Marvel siempre ha existido esta gran fascinación por crear grupos y nuevas amistades que pueden oponerse a otras", prosigue el director. "Y creo que todos los fans de Marvel nos moriríamos de ganas de ver a la gente del 'spider-verso' de Sony".

Como recuerdan en The Playlist, lo más parecido a este enfrentamiento que ha tenido lugar en el contexto de 'Spidey' ha sido Matanza máxima, un evento de 1993 en el que Matanza (el personaje de Woody Harrelson) reúne a un grupo de villanos con y sin simbionte, todo ello con el noble fin de hacerle la puñeta a nuestro amigo y vecino. El cual, a su vez, se ve respaldado por colegas y antihéroes como Venom, Gata Negra y el propio Morbius (con amigos como estos…).

Matanza máxima fue un éxito de ventas en su día, pero las críticas no acompañaron y hoy en día se la ve como un ejemplo de ese malotismo que tanto dañó a los tebeos de superhéroes en los 90. Pero eso no debería suponer un obstáculo para Sony si ven beneficios en potencia: otra cosa sería convencer a los actores de rigor para juntarse en un crossover. La idea de Hardy y Leto cara a cara nos hace salivar de impaciencia…