El diálogo que Robert Redford hizo eliminar en 'Tal como éramos' para que nadie dudara de su virilidad

En 1973, cuando Tal como éramos llegó a los cines, Robert Redford ya era uno de los grandes sex symbol de Hollywood. Algo que, combinado con ese ego que gasta el actor y director, se hizo notar durante el rodaje de aquel drama romántico protagonizado junto a Barbra Streisand.

The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen, un libro-reportaje publicado para celebrar el 50 aniversario de la cinta, afirma que Redford obligó a modificar el guion para eliminar un diálogo que ponía en entredicho las capacidades amatorias de su personaje.

"Una línea que [Arthur] Laurents había puesto en su novela y en su guion se quedó sin pronunciar, y era justo la línea que [Laurents] quería como broche de la escena", explica el volumen (vía Entertainment Weekly). "Hubbell [el personaje de Redford] mira a los ojos de Katie [Streisand] tras su orgía de uvas y le dice: 'Esta vez será mejor".

Según Robert Hofler, autor del libro, Redford estaba muy empeñado en alejar cualquier sombra de duda sobre la virilidad de su personaje (o la suya propia). Así pues, no solo se negó a pronunciar aquella línea de diálogo: "Se aseguró de que esta fuese tachada en el guion de rodaje". "Redford nunca era malo en la cama, así que ¿cómo podía serlo Hubbell?", remacha Hofler.

El libro no dice nada sobre la posible reacción de Francis Ford Coppola y Paddy Chayefsky (que trabajaron sin acreditar en el guion de Tal como éramos) ante el enfado de Redford. Pero sí recoge testimonios acerca de cómo Barbra Streisand quedó "fascinada" por los encantos de su compañero de reparto.

"Barbra estaba encantada, porque se había enamoriscado de él, incluso antes de que empezáramos a rodar", explicó el director Sydney Pollack. "Las mujeres lo tenía difícil para no obsesionarse [con Redford] porque estaba en todas partes, como Elvis". Arthur Laurents, por su parte, señaló que el actor (casado desde 1958 y padre de tres hijos) "ni animó a Barbra ni usó aquel enamoramiento en su favor".

Finalmente, Streisand fue nominada al Oscar por Tal como éramos: aunque no se llevó la estatuilla, la canción titular (que sí fue premiada, junto con la banda sonora de Marvin Hamlisch) ha quedado asociada a su voz para los restos. En cuanto a Redford, se quedó sin nominación... pero su estatus como mito erótico salió intacto del rodaje.

