Barbra Streisand cree que la versión de 'Ha nacido una estrella' con Bradley Cooper y Lady Gaga fue "una mala idea"

Como diría cierto presentador de televisión, hay experta en "recoger cable", es decir, retirar tu opinión conforme a las circunstancias. Retractarse de toda la vida, vaya, que es exactamente lo que le ha sucedido a Barbra Streisand con Ha nacido una estrella. Pero no la que protagonizó ella en 1976, no, sino la última versión del clásico, la de Lady Gaga y Bradley Cooper.

La actriz, cantante, compositora, productora, directora y gran estrella de Hollywood no ha pestañeado a la hora de emitir un nuevo veredicto con respecto a la película que el propio Bradley Cooper se encargó de dirigir en el año 2018, y que le valió nada menos que 8 nominaciones al Oscar. Según Streisand, su problema fue más de expectativas que de otra cosa: "Al principio, cuando me enteré de que se iba a hacer de nuevo, se suponía que iban a ser Will Smith y Beyoncé, y me pareció una gran idea", declaraba la actriz.

Sin embargo, la película se terminó realizando con la cantante Lady Gaga y Bradley Cooper, y no le fue nada mal todo sea dicho, a pesar de la opinión de Streisand, como ella misma admite: "Pensé que era una mala idea, pero no puedes discutir su éxito", reflexionaba la actriz que protagonizó la versión de 1976 junto al músico Kris Kristofferson.

Lo más curioso de todo esto es que fue la propia Streisand quien alabó en un primer momento el filme, llegando a elogiar su parecido con la versión que ella había hecho cuarenta años antes, de ahí que no se entiendan estas nuevas declaraciones. Un simple cambio de opinión, un revisionado cinéfilo o, como dirían algunos, una recogida de cable en toda regla.

