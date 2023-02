El contrato de Rebel Wilson en 'Dando la nota' le prohibía perder peso

El personaje de Rebel Wilson en la trilogía Dando la nota se llamaba Amy, y todos le apodaban “La Gorda”. El papel estaba, en fin, muy acotado, lo que derivó en un contrato específico del que Wilson ha dado detalles por fin seis años después de Dando la nota 3. Lo ha hecho luego de perder una gran cantidad de peso, que solo pudo acometer a principios de 2020 cuando quedó libre del contrato con Universal Pictures.

En 2022 Wilson estrenó la comedia Vuelta al insti en Netflix, con un aspecto muy cambiado. Hoy, en el podcast Call Her Daddy, ha hablado de su pérdida de peso, y de su experiencia en Dando la nota. “Esperé a que Dando la nota hubiera terminado”, explica. “No podía perder mucho peso porque así estaba estipulado en el contrato de las películas. Creo que no podía perder más de 5 kilos ni ganar más de 5. Tenía que mantenerme mi peso. Estaba en el contrato”.

“Pero llevaba un tiempo pensando que me gustaría estar más sana. Y me estereotiparon interpretando a esa amiga gorda y graciosa, lo cual es muy duro porque me encantan esos papeles. Me encantan esos personajes. Pero luego quise hacer otras cosas, pero vi que al ser la chica más grande estaba encasillada”. El primer film de Dando la nota fue dirigido por Jason Moore y escrito por Kay Cannon en 2012, dando pie a una exitosa trilogía que encabezó Wilson junto a Anna Kendrick y Brittany Snow.

Se centraba en un grupo a capella apodado las Bellas, que en instancias posteriores incorporó a Hailee Steinfeld. Una vez concluyó, y cuando se acercaba a los 40 años, la visita a una clínica de fertilidad movió a que Wilson emprendiera un estricto régimen. El pasado noviembre la actriz tuvo a una niña a través de un vientre de alquiler, llamada Royce Lillian.

No es la primera vez, por lo demás, en que Wilson ha hablado de cómo limitó sus posibilidades en la industria el papel de Amy la Gorda. “Estaba muy estereotipada para interpretar a la chica gorda y divertida, algo que me encantaba y con lo que gané millones de dólares”, contó hace tiempo en una entrevista.

“Para mí no era algo negativo en absoluto pero a veces, cuando te transformas físicamente, puede hacer que la gente te mire de una forma ligeramente distinta. Puede ser beneficioso y que la gente te mire y diga ‘oh, ahora es diferente, quizá deberíamos darle un papel en otros proyectos’”. Es lo que, quizá, le llevó a aparecer en Vuelta al insti.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.