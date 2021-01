El conflicto Legendary/Warner por ‘Godzilla vs. Kong’ está a punto de resolverse

El 3 de diciembre Warner Bros. hizo un anuncio capaz de hacer tambalear los cimientos de la industria (o, al menos, de un modelo establecido de exhibición cinematográfica): todas las películas de 2021, empezando por Wonder Woman 1984 en Navidades, iban a tener un estreno híbrido en HBO Max y las salas que pudieran permitírselo. Naturalmente las reacciones no se hicieron esperar, y en su mayoría no fueron conciliadoras: Christopher Nolan llamó a HBO Max “el peor servicio de streaming” y Denis Villeneuve lamentó que esto pudiera “matar a la saga Dune”. Su esperada adaptación de Frank Herbert es, de hecho, uno de los grandes títulos de esta estrategia, y ya le ha ocasionado problemas a Warner que van más allá de un cineasta dolido.

Legendary Entertainment financió holgadamente tanto Dune como Godzilla vs. Kong, y el que WarnerMedia no le informara de su decisión hasta que ya toda la prensa estaba enterada ha enfurecido a sus ejecutivos. Desde entonces se ha hablado de demandas y es posible que Warner tenga que desembolsar una cantidad reseñable como desagravio para el estudio, pero según recoge recientemente The Hollywood Reporter parece que al final la sangre no va a llegar al río. Al menos, en lo referente a Godzilla vs. Kong, cuya adscripción al modelo híbrido enfureció especialmente a Legendary por cómo previamente habían tenido oportunidad de venderle la película a Netflix por 225 millones de dólares y Warner había bloqueado la adquisición.

200 millones se ha gastado el estudio en la película de Adam Wingard que da continuidad a Godzilla y Godzilla: Rey de los monstruos, y aún así todo apunta a que el film se mantendrá dentro del plan, una vez realizados los acuerdos oportunos. De este modo, Godzilla vs. Kong se estrenará el 21 de mayo en los cines de todo el mundo (incluyendo las salas IMAX y el siempre prometedor mercado chino) paralelamente a HBO Max. Eso sí, en torno a Dune no se ha dado aún acuerdo alguno, y las presiones conjuntas de Villeneuve y Legendary podrían mover a Warner a apartarla del plan, como de hecho ya se dejaba caer hace un par de semanas. Presiones incrementadas, por cierto, a causa de la utilización de imágenes de Dune en promos de HBO Max sin el permiso de sus responsables.

Dune tiene previsto su estreno para el 1 de octubre con vistas a dar pie tanto a una segunda parte como a una serie en HBO Max, La Hermandad. De tener un estreno exclusivo en salas gracias a las presiones de Legendary no puede descartarse que esto siente un precedente, y otras grandes películas como Matrix 4 acaben recibiendo un tratamiento similar. Teniendo en cuenta que se supone que en torno a esos meses la vacuna se habrá distribuido convenientemente y la pandemia habrá empezado a remitir (con suerte), ya son varios los cineastas frustrados que esperan, al fin, una buena noticia.