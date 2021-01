El biopic de Elvis Presley a cargo de Baz Luhrmann aplaza su estreno a 2022

La película que Baz Luhrmann está desarrollando en torno a la vida y obra de Elvis Presley fue una de las primeras producciones de Hollywood en ser golpeadas por el coronavirus. De hecho, a principios de 2020 protagonizó multitud de titulares debido a que uno de sus actores, Tom Hanks, dio positivo durante el rodaje en Australia y tuvo que ser puesto en cuarentena. Poco después, en torno al verano, la producción del film (que aún no tiene título) fue congelada del todo, lo que no auguraba nada bueno de cara a ajustarse a la fecha de estreno prevista por Warner. Teóricamente, la provisionalmente llamada Elvis iba a estrenarse este año, pero el estudio ha cambiado de idea.

Según recoge The Hollywood Reporter, la fecha de Elvis ha pasado de estar prevista para el 5 de noviembre de 2021 a ser fijada casi un año después, el 3 de junio de 2022. Un cambio que muy posiblemente no desagrade en absoluto a Luhrmann y sus socios: esto supondría que Elvis no forma parte del modelo híbrido de Warner para 2021 (aquél que contempla que todos sus grandes estrenos lleguen simultáneamente a HBO Max y a las salas que puedan permitírselo), y que a mediados del año que viene tendría un estreno exclusivo en cines, pues según las previsiones la exhibición ya habría recuperado cierta normalidad para entonces.

Elvis está producida por Luhrmann y su mujer Catherine Martin, y coescrita por el propio Luhrmann y Craig Pearce, que también colaborara con él en Moulin Rouge! y El gran Gatsby. Además de Hanks en el papel del manager del cantante (el Coronel Tom Parker), Elvis tiene en su reparto a Austin Butler como la estrella y a Maggie Gyllenhaal como su madre, Gladys Presley.