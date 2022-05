‘El asedio de Silverton’, la película sudafricana sobre el apartheid que arrasa en Netflix

Entre los contenidos más vistos en Netflix estos días, sorprende la presencia de un título procedente de Sudáfrica: El asedio de Silverton. Ambientada en 1980, la película de Mandla Dube (Jiva!) recoge la historia de tres rebeldes contra el Apartheid, quienes se vieron envueltos en una tensa negociación, tras tomar como rehenes a una serie de clientes de un banco.

“Son jóvenes que estaban siendo perseguidos por la policía, entraron a un edificio y fueron lo suficientemente innovadores como para decir: ‘No queremos el dinero. Vamos a liberar a Nelson Mandela’. Eso desencadenó el movimiento Liberen a Nelson Mandela. Menos de 10 años después, ya era libre", señalaba Dube en una entrevista para Netflix.

Un trío protagonista encabezado por los actores Thabo Rametsi (The Mauritanian), Noxolo Dlamini (Liberty) y Stefan Erasmus (Tutankamón), enfrentados al racismo y la ira de las autoridades. Construido con el testimonio real de algunos de los retenidos presentes, el filme aborda la forma en la que se hicieron con el lugar, entre consignas de libertad por la lucha de los presentes y los que no lo estaban, más allá de su propio color de piel.

Una pugna contra la xenofobia que también encontramos en la presencia de una actriz albina (Michelle Mosalakae), que llegaba por casualidad al elenco. Esta resultó ser vecina del director e incluida para visibilizar las diferentes razas del país. Una oportunidad de oro para añadir un personaje que no estaba en guion, sumándose a otros cambios hacia la diversidad actual.

"No había un persona con albinismo en la historia real y los tres chicos fueron hombres, pero me tomé la libertad para que uno de ellos fuera una mujer", señalaba sobre la mayor inclusión el sudafricano. "No estamos haciendo un documental, sino un thriller".

En el elenco también encontramos, de igual forma, al reconocido Arnold Vosloo (Diamantes de sangre, La momia). Presentado como el capitán Johan Langerman, uno de los roles más complicados, en confrontación a los jóvenes. Una batalla que nos muestra así los horrores del apartheid.

"Creo que Sudáfrica tiene mucho que ofrecer. Solo necesitamos ser capaces de profundizar más en nosotros mismos”, incide Dube. Una forma de aprender sobre los errores del pasado, para poder seguir avanzando adelante.

