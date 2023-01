El accidente con ácido que sufrió Gerard Butler en 'El piloto': "Me estaba quemando la cara" 

Como habitual del cine de acción, Gerard Butler nos tiene acostumbrados a algunas de las secuencias más adrenalínicas, cuyos rodajes han supuesto un verdadero peligro para su integridad. Un hecho aupado en su rechazo a que los especialistas le remplacen en estas escenas y otorgándole un anecdotario de situaciones comprometidas, entre las que ahora confiesa haber sufrido quemaduras en la cara con ácido fosfórico en el rodaje de su último filme.

En mitad de la promoción de El piloto, el actor de 300 y Objetivo: La Casa Blanca explicaba sus nuevas heridas de guerra. "No importa lo que esté haciendo, siempre me las arreglo para lastimarme. Fue en una escena en la que estaba intentando encontrar qué había mal en el avión, antes de que pudiéramos despegar en la secuencia final, y que hacía de freno entre las ruedas. En ese momento, estoy metiendo mi mano entre las dos ruedas y pretendiendo saber qué hago, y lo que sea que haya allí es muy afilado. Cada vez que levantaba mis manos estaban cubiertas de sangre y con fluido verde. No sabía qué era ese líquido", confesaba Butler en Late Night with Seth Meyers.

"El rodaje fue en Puerto Rico, por lo que estaba cubierto de sudor y con la adrenalina la nariz me estaba moqueando y todo. Supongo que especialmente con el covid te das cuenta de cómo se propaga, porque me estaba frotando la cara y de repente estaba en mi garganta, en mi boca, en mi nariz, en mis ojos. Me estaba quemando la cara. Y me refiero a quemar, porque resulta que era ácido fosfórico", confesaba ahora entre risas el actor, quien en ese momento sufrió las consecuencias.

Ante este hecho, el británico intentó rociarse con agua para evitar mayores daños, pero los pilotos que trabajaban por la zona señalaron que así sería peor, puesto que realmente activa el compuesto químico. Así, el ácido fósforico finalmente no le hizo daño, pero provocó que sintiera molestias durante horas. "Me quemó durante horas, pero fue genial para la secuencia. Cualquier cosa por el trabajo", añade Butler.

No es la primera vez que Butler da un susto de este calibre, puesto que en 2017 fue hospitalizado tras un accidente automovilístico. Su moto fue arrollada por un coche y el actor sufrió diversas fracturas en ambos pies, así como daños en las rodillas. Un hecho que le pillaba mientras promocionaba el filme Geostorm, que llevó a que acudiera magullado a numerosas entrevistas.

Un aterrizaje forzoso

A la espera de que El piloto, dirigida por Jean-François Richet (Asalto al distrito 13), aterrice en la cartelera española el próximo 10 de febrero, Butler continúa regalándonos algunas de sus historias más trepidantes. Un filme que también cuenta con la presencia de Mike Colter (Luke Cage), Daniella Pineda (Jurassic World: Dominion) y Tony Goldwyn (Ghost (Más allá del amor) en el reparto.

El filme cuenta la historia del piloto Brodie Torrance (Gerard Butler), quien en la noche de fin de año realiza un arriesgado aterrizaje con un avión repleto de pasajeros, después de que la nave sea alcanzada por un rayo. Un descenso inesperado a una peligrosa isla, que hará que todos saquen sus mejores armas disponibles para sobrevivir. A continuación, el tráiler de la película:

