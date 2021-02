El remake de Amanecer de los muertos fue el primera película de Zack Snyder. Un debut contundente que, desde su estreno en 2004, nos ha hecho desear que el director volviera a hincar el diente al mundo zombie. Y, aunque su Superman también haya tocado el tema de los muertos vivientes, ese momento ha llegado ahora con Ejército de los muertos.

Netflix ha lanzado el primer tráiler de Ejército de los muertos, la nueva película escrita y dirigida por Zack Snyder –firma el guion junto a Shay Hatten (John Wick: Capítulo 3 - Parabellum) y Joby Harold (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur)–, que llegará a la plataforma el próximo 21 de mayo.

Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Omari Hardwick, Nora Arnezeder, Theo Rossi, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada y Tig Notaro es el reparto internacional que protagoniza Ejército de los muertos. Son un grupo de mercenarios aprovecha el consabido apocalipsis zombie para saquear la cámara acorazada de un casino de Las Vegas.

Según ha contado Snyder en los últimos meses, le ha costado años sacar adelante Ejército de los muertos. Finalmente recurrió a Netflix, donde no solo ha conseguido llevar el proyecto a buen puerto sino que además ya ha empezado a establecer un universo cinematográfico propio. Así lo demuestra Army of the Dead: The Prequel, spin-off animado que ha dirigido Matthias Schweighöfer, uno de los actores de la película original.