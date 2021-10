Dwayne Johnson prepara una nueva película con Jake Kasdan (‘Jumanji’)

Este año Dwayne Johnson ha triunfado con Jungle Cruise, producción de Disney alabada por crítica y público, pero 2021 aún le tiene reservado un estreno más. Se trata de Alerta roja, film de acción auspiciado por Netflix que Johnson protagoniza junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds, y que se incorporaría al catálogo de la plataforma el 12 de noviembre, previo paso por cines a partir del día 5. Por supuesto, mientras este lanzamiento se avecina Johnson no ha dejado de trabajar, y ya ha concluido el rodaje de su esperado debut en el Universo de DC: Black Adam, film que dirige Jaume Collet-Serra luego de que ya colaborara con la estrella en Jungle Cruise, y que se estrena el 29 de julio de 2022 dándole por fin un vehículo en solitario al archienemigo de Shazam.

Más allá de sus deberes para DC, en el futuro de Johnson no figura aún ninguna película de Fast & Furious (de hecho no ha hecho las paces con Vin Diesel, por lo que el actor se mantendrá alejado de la saga principal), pero sí una comedia de acción de la que acaba de hacerse eco The Hollywood Reporter. Su título provisional es Red One y se define como una película para todos los públicos que “reinventará el género navideño”, y dado el nombre y el protagonismo de The Rock hay quien especula con que el protagonista de Alerta roja va a encarnar a nada menos que Papá Noel. No hay nada confirmado, sin embargo, aunque sí ha trascendido que todo parte de una idea de Hiram García (presidente de la misma Seven Bucks Productions que resulta ser el sello de Johnson).

Además como productor figura Jake Kasdan, hijo del reconocido Lawrence Kasdan que ha guionizado Indiana Jones y Star Wars. De un tiempo a esta parte Kasdan se ha especializado en la comedia (suyas son Bad Teacher, Sex Tape o la maravillosa Dewey Cox: Una vida larga y dura) y su camino se ha cruzado con el de Johnson en el pasado, puesto que es quien ha dirigido tanto Jumanji: Bienvenidos a la jungla como su secuela, Siguiente nivel. En Red One volverá a colaborar con Johnson, pero esta vez no como director: la producción que desarrolla Amazon Prime aún está buscándolo, pero ya ha fichado de guionista a Chris Morgan, uno de los grandes nombres de la citada saga Fast & Furious.

Se espera que Red One empieza a rodarse en 2022 para que pueda estrenarse en 2023, presumiblemente durante las Navidades.

