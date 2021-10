Dwayne Johnson asegura que el equipo de ‘Fast & Furious’ le agradeció que estallara contra Vin Diesel

Durante buena parte de su desarrollo, el equipo creativo de Fast & Furious se ha esforzado en demostrar que su espíritu familiar era intensísimo delante y detrás de las cámaras, con Vin Diesel como el patriarca que siempre pensaba en los suyos y en su bienestar. De ahí que supusiera un buen golpe para su credibilidad el que, poco antes del estreno de Fast & Furious 8, se desvelara la causa por la que Dwayne Johnson y Diesel no compartían una sola escena en la película… pese a ser coprotagonistas. Todo fue tan sencillo como que ambas estrellas habían tenido una bronca monumental, que en los meses siguientes provocó que los demás intérpretes se sumaran a uno u otro bando mientras The Rock era apartado tácitamente de la saga principal.

Por supuesto, el actor pudo seguir interpretando a Hobbs en el primer spin-off de la saga, Fast & Furious: Hobbs and Shaw, que ya prepara una secuela mientras se confirma que Johnson no volverá a aparecer en una secuela de Fast & Furious. Ya estuvo ausente en Fast & Furious 9 (para tristeza de cierto sector del público), y ahora durante una entrevista con Vanity Fair ha confirmado que su camino seguirá transitando lejos de Diesel. La estrella se encuentra en un momento de su trayectoria especialmente dulce gracias a sus colaboraciones con Jaume Collet-Serra (con quien estrenó hace poco Jungle Cruise y el año que viene hará lo propio con Black Adam para DC, el 29 de julio de 2022), y no tiene problemas en hablar directamente de sus conflictos en Fast & Furious.

Johnson se ha remitido concretamente al modo en que estalló todo, con una publicación en su cuenta de Instagram que borró algo después, cuando ya todo el mundo sabía de los problemas que había atravesado el rodaje de Fast & Furious 8. “Desató una tormenta”, asegura. “Pero curiosamente todos los miembros del equipo encontraron después la forma de acercarse y darme las gracias sin hacer mucho ruido, o me enviaron una nota… pero sí, aquel post no fue mi mejor momento. No debería haberlo hecho, porque eso va en contra de mi ADN. No comparto esas cosas, me ocupo de esas tonterías lejos del público.”

“Los fans no necesitan saberlo y por eso no fue buena idea. Quería decir lo que dije, claro, pero expresarlo correctamente no fue lo correcto”, insiste Johnson. Meses antes del estreno de Fast & Furious 9 los medios se hicieron eco de que Diesel y él habían hecho las paces, de ahí que fuera tal desengaño para el fandom que la estrella aclarara poco después que no aparecería en ninguna película más de la saga principal, a la que le quedan dos entregas para concluir. ¿Significa eso que no hubo tal reunión? “Hubo una reunión, sí, pero no diría que fue una reunión pacífica”, revela Johnson. “Fue una donde se aclaró todo. Tuvimos una charla en mi tráiler, y gracias a aquella conversación terminó de quedar claro que mejor cada uno por su lado. Hemos decidido dejarlo estar”.

“Filosóficamente somos personas muy distintas, y abordamos el cine de formas muy distintas”, cuenta el actor. Según parece, la tan publicitada reunión solo sirvió para que ambas estrellas comprobaron que no podían ni verse, y en las semanas siguientes volvieron a asaltar la actualidad los recaditos de un actor a otro. Concretamente, Diesel achacó el enfado de Johnson a su forma de controlar el set (el actor también ejerce de productor de la saga), marcándose una declaración muy altisonante: “No soy Fellini, pero haría cualquier cosa para lograr grandes actuaciones”. Naturalmente, The Rock también ha respondido a eso.

“No debería dignarme a contestar estas tonterías, pero la verdad es que… voy a cada proyecto dándolo todo”, asegura. “Y es así de simple. Cuando leí eso me reí, como hizo todo el mundo. Todos nos reímos. Y en algún lugar estoy seguro de que Fellini también se está riendo”.

