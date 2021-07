Dwayne Johnson celebra el rodaje de ‘Black Adam’ recompensando a su equipo

Para Dwayne Johnson, Black Adam no solo es importante por suponer su puerta de entrada en un fenómeno tan provechoso como el Universo de DC; también se da el caso de que adora al personaje, al que lleva queriendo interpretar desde 2007. Finalmente lo ha conseguido a bordo de un film que dirige Jaume Collet-Serra y que, contrariamente a lo que DC Studios planeó al principio, contará con aventura propia al margen de ¡Shazam!. Esto no quiere decir que ambos archienemigos nunca vayan a encontrarse, pero parece que aún queda tiempo para que suceda: por lo pronto David F. Sandberg está ultimando los preparativos de Shazam: Fury of the Gods, y Collet-Serra ha concluido el rodaje de Black Adam.

Fiel a su estilo, Johnson ha ido avanzando el estado del proyecto por redes sociales, y a medida que se acercaba el fin del rodaje estas publicaciones han aumentado en número. Cuando quedaba una semana la estrella mostró los calzones de su personaje, para poco después ofrecer un vistazo a uno de los sets de la película. Hoy, definitivamente, la fotografía principal de Black Adam ha concluido, y Johnson lo ha celebrado a través de un vídeo donde aparece agradeciéndole su esfuerzo a buena parte del equipo que ha hecho posible la película.

Johnson, de hecho, ha querido recompensarlo con un sorteo de 10.000 dólares, tal y como se puede ver en la publicación. Dicho vídeo ha venido acompañado de un texto del actor comentando la experiencia. “Sabía desde hace muchos años que la oportunidad de hacer Black Adam iba a ser un evento único en mi carrera”, escribe. “Ha sido un honor trabajar hombro con hombro con un equipo de 1.000 brillantes y hambrientos cineastas y narradores para traer al antihéroe conocido como Black Adam a mi vida. Ha sido fácilmente el trabajo más duro, tanto mental como físicamente, de mi carrera”.

“Ha merecido la pena. Cada. Segundo. Os quiero a todos”, insiste. “Ahora divertíos con estos 10.000 dólares. La jerarquía de poder en el Universo DC está cambiando”. Además de Johnson, en el reparto de Black Adam destacan Noah Centineo, Pierce Brosnan, Aldis Hodge o Marwan Kenzari, todos ellos encarnando a miembros de la Sociedad de la Justicia de América con la que el antihéroe de DC tendrá que enfrentarse. Porque sí, Black Adam dista de ser un héroe al uso, y por fin podremos verle en acción cuando el film se estrene el 29 de julio de 2022. Casi exactamente un año antes, este 30 de julio, asistiremos a la primera colaboración de Johnson con Collet-Serra en la inminente Jungle Cruise.

