‘Dune: Parte II’ se estrenará exclusivamente en cines y no hay más que hablar, según Villeneuve

El modelo híbrido de Warner, bautizado por Jason Kilar como “proyecto Popcorn”, fue en primera instancia muy mal recibido por Denis Villeneuve. Y era lógico. El director temía que una presencia simultánea en salas y en HBO Max facilitara la piratería y afectara a la recaudación, echando a perder las posibilidades de esa secuela que se antojaba indispensable para terminar de adaptar la novela de Frank Herbert. Por suerte, luego de que Villeneuve hiciera las paces con Warner y de un gran recorrido en el extranjero, Dune se ha estrenado en EE.UU. con mucho éxito, y el estudio no ha tardado mucho en dar luz verde a la susodicha Parte II. Ya le ha puesto fecha y todo: 20 de octubre de 2023, lo que implica que Villeneuve ha de volver al rodaje cuanto antes.

“Para mí era un sueño adaptar Dune de Frank Herbert y he de agradecérselo a los fans, al equipo, y a Legendary y Warner Bros. por apoyar este sueño. Esto solo es el principio”, ha declarado el director poco después de que se confirmara la noticia. Esta vez, además, Dune: Parte II se librará del modelo híbrido y dispondrá de una ventana exclusiva en cines durante 45 días, algo que era muy importante para el director tal y como ha admitido para The Hollywood Reporter. “Para mí era una condición no negociable”, asegura poco después de que haya trascendido el plan de Warner para 2022, que mantendrá la diversificación de plataformas. Concretamente, 12 films irán a cines y otros 12 a HBO Max, reduciendo la presencia de películas de presupuestos medios en favor de los blockbusters.

“Pero, de nuevo, me encanta el streaming”, se apresura a aclarar Villeneuve. “Utilizo el streaming todo el tiempo. Creo que es una forma fantástica de volver a ver películas o de descubrir películas del pasado que ya no son accesibles en cines. Aunque sigo pensando que las películas actuales deben tener su oportunidad. Todas las películas deben tener un tiempo en cines”. Y a continuación el director alaba esta ventana: “Para mí la experiencia en cines está en el corazón del lenguaje cinematográfico. Hay algo que tiene que ver con el compromiso. El acto de ir al cine implica que te comprometes totalmente”.

“Te involucras en el proceso de recibir una película con un ritmo, un enfoque y una visión concreta. Y has de tener un compromiso total. Es parte del ritual de recibir el cine. En casa estás delante del ordenador, sacas el perro o atiendes el teléfono”. La postura de Villeneuve no ha cambiado mucho, por lo que parece, desde aquellas críticas tan duras que dirigió a Warner cuando Dune fue objeto de esta estrategia; la cual por cierto provocó que su admirado Christopher Nolan se marchara de la compañía para que Universal le produjera su próximo film, Oppenheimer. Con Dune: Parte II destinada a cines de forma inalterable, el director ya tiene la mente puesta en el proyecto.

“Es una noticia fantástica, pero también una especie de carga”, ha comentado sobre el asunto. “La buena noticia es que buena parte del trabajo ya está hecho, en cuanto a diseño, reparto, localizaciones y escritura. Así que no empezamos de cero. Intentaré afrontar este reto porque para mí es importante que el público vea la segunda parte lo antes posible (...) Tiene una continuidad directa con la primera película, es la segunda parte de la gran película que estoy intentando hacer. Así que cuanto antes, mejor”.

