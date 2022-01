Dos fans de Ana de Armas demandan a Universal por haber eliminado su aparición en ‘Yesterday’

En 2011 un tribunal de Michigan tuvo que lidiar con una demanda excéntrica: alguien quería denunciar a los responsables de Drive (película a cargo de Nicolas Winding Refn que protagonizaban Ryan Gosling y Carey Mulligan) por “publicidad engañosa”. Según dicha demanda, el tráiler prometía “una película de acción de alta velocidad”, no un sombrío drama de ritmo lento. El tribunal desestimó la demanda una vez el examen del tráiler “demostró que no era especialmente incoherente con el contenido de la película”, pues “todas las escenas mostradas en el avance aparecían en ella”. Tecnicismo en el que Universal no puede refugiarse, lidiando estos días con una demanda aún más pintoresca.

Variety se hace eco de la que puede ser la noticia más hilarante del mes, puesto que dos fans de Ana de Armas acaban de demandar a Universal por motivos similares a los que arguyeron los individuos de Michigan. Esto es, que en el tráiler de Yesterday aparecía una escena con Ana de Armas, pero no había ni rastro de dicha escena en la película correspondiente. Los iracundos demandantes son Conor Woulfe (Maryland, 38 años) y Peter Michael Rosza (San Diego, 44 años). Tanto Woulfe como Rosza pagaron 3.99 dólares por alquilar la película en Amazon Prime Video, y cuál fue su desagradable sorpresa al descubrir que De Armas había sido eliminada del montaje.

Ahora acusan a Universal de márketing engañoso, y quieren una suma de 5 millones de dólares en nombre de todos los consumidores afectados. “A los consumidores se les prometió una película con Ana de Armas en el tráiler de Yesterday, pero recibieron una película sin Ana de Armas. Por ello dichos consumidores no recibieron ningún valor por su alquiler y compra”, se puede leer en la demanda, donde se define a De Armas como una actriz “talentosa, exitosa y famosa” y se citan sus trabajos en Puñales por la espalda, Sin tiempo para morir o Blade Runner 2049.

/div> ¿Por qué 'Yesterday' borró a Ana de Armas? Yesterday se estrenó en 2019, justo cuando la estrella de la actriz que muchos conocimos por El internado empezaba a despuntar. Ahora De Armas afronta proyectos como Ballerina, spin-off de John Wick, o The Gray Man (la película más cara de Netflix, donde comparte cartel con Chris Evans y el citado Ryan Gosling). Antes de esto, sin embargo, solo era una celebridad muy simpática, pero de quien los productores no iban a dudar en librarse si había dudas con respecto a su presencia en el film de turno. Porque sí, De Armas aparecía durante diez segundos en el tráiler de Yesterday, de tres minutos. Pero algo ocurrió en el tiempo posterior hasta el estreno del film. Yesterday narraba cómo un cantautor, encarnado por Himesh Patel, se despertaba en un mundo que había olvidado la existencia de los Beatles. Por eso podía tocar todas sus canciones y hacerse famoso con ello, en una carrera hacia la fama que en cierto momento le llevaba a una velada con James Corden donde también aparecía una artista llamada Roxane, interpretada por Ana de Armas. Patel enamoraba a Roxane gracias a tocar en directo Something, compuesta por George Harrison, pero esta escena (que está disponible online) acabó entrañando un problema. Ana de Armas sustituye a Scarlett Johansson al frente de ‘Ghosted’ (y vuelve a coincidir con Chris Evans) Y es que los personajes de Patel y De Armas, como resultado inevitable de la actuación, se ponían a coquetear, suponiendo un conflicto con el romance principal de la película que vinculaba a Patel con Lily James. En los pases de prueba, aparentemente, el público no reaccionaba bien a esta “traición”, y el director Danny Boyle se vio obligado a eliminar la escena en el montaje final, en connivencia con el guionista Richard Curtis. Curtis, responsable de Love Actually o Un cuestión de tiempo, fue muy franco cuando Yesterday llegó cines. “Fue un corte doloroso porque ella estaba brillante. Realmente radiante. Ya sabes, era una de nuestras escenas favoritas, pero tuvimos que sacrificarla por el bien del conjunto”. Sin embargo, ni Woulfe ni Rosza debieron de enterarse de esta decisión, y ansían demandar a Universal por daños y prejuicios. La major aún no ha hecho ningún comentario, y está por ver en qué deriva el proceso. ¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.