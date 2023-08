Dónde ver 'Searching for Sugar Man', el documental sobre Sixto Rodríguez que revolucionó los Oscar

Un artista puede considerarse a sí mismo un fracasado hasta que un inesperado fenómeno pop lo aúpa al estrellato. Ese fue el caso de Sixto Rodríguez: el cantautor de Detroit, que ha fallecido a la edad de 81 años, podría haber desaparecido de la historia tras grabar sus dos únicos elepés (Cold Fact, 1970 y Coming From Reality, 1971) de no haber sido por Searching for Sugar Man, el documental que reactivó su carrera en 2012.

La película, firmada por Malik Bendjelloul, se convirtió en uno de los filmes más populares de aquel año, llevándose el Oscar al mejor largo documental, un BAFTA y los premios correspondientes de los sindicatos de actores, productores y guionistas. Todo ello gracias a la historia de un músico que se convertía en un símbolo de esperanza en la Sudáfrica del Apartheid mientras era ignorado en su propio país.

Aclamada por crítica y público, Searching for Sugar Man está disponible en Movistar Plus+, Filmin y Mubi.

La polémica

Como ocurre con muchos documentales, Searching for Sugar Man no se atenía al cien por cien a los hechos. Así pues, la película fue cuestionada por no retratar con fidelidad la verdadera historia de Rodriguez.

Si bien el filme de Bendjelloul atinaba al describir las circunstancias que convirtieron a Rodríguez en un icono de resistencia para Sudáfrica, omitía mencionar que el músico si conoció el éxito antes de retirarse a principios de los 80. En concreto, fue medianamente popular en Australia, país al que acudió de gira en 1979 y 1981.

Asimismo, el nombre Rodríguez se había vuelto familiar para los melómanos desde mediados de los 90, cuando sus álbumes fueron reeditados en CD y artistas entonces en boga, como David Holmes y Paolo Nutini, reivindicaron sus trabajos.

Con o sin imprecisiones, lo cierto es que Searching for Sugar Man supuso un renacimiento para Sixto Rodríguez. El artista apareció en TV en prime time, pudo reclamar derechos de autor que le habían sido escamoteados y actuó en olor de multitudes. Mejor todo aquello que trabajar de albañil, qué duda cabe.

