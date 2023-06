Dónde ver las películas y los documentales sobre Berlusconi para entender su controvertida vida

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha fallecido este lunes a la edad de 86 años en el hospital San Raffaele de Milán después de una lucha constante contra la leucemia mielomonocítica que padecía. Italia despide así a una de las figuras más controvertidas de su historia política.

Antes de situarse al frente del Gobierno por primera vez con Forza Italia en 1994, Berlusconi pasó de cantante de cruceros y vendedor de aspiradoras a licenciarse en Derecho en 1961 e introducirse en el mundo de los negocios inmobiliarios, aunque su ambición le llevó a dirigir su actividad empresarial hacia la comunicación, convirtiéndolo en un reconocido empresario del sector con la adquisición de varios medios italianos y europeos.

Tras su éxito empresarial, ‘Il Cavaliere’ se convirtió en primer ministro en 1994 y, a partir de entonces, encabezaría el Gobierno en periodos intermitentes manchados por su relación con la mafia, la corrupción, los sobornos y los procesos judiciales por inducción a la prostitución de menos y fraude fiscal. Problemas con la justicia que le llevaron a ser condenado a 7 años de cárcel en 2013, proceso que, sin embargo, acabó con la absolución por falta de pruebas.

Una controvertida vida que la industria cinematográfica no ha pasado por alto. Son muchas las películas y series pero, sobre todo, documentales que, a lo largo del tiempo, han inmortalizado la figura del ex primer ministro, y no siempre (o casi nunca) para gozo del político.

Películas sobre Berlusconi



Empezando por las películas, destaca la biografía realizada en 2018 por el cineasta Paolo Sorrentino en Silvio (y los otros), en la que el actor Toni Servillo da vida a Berlusconi en el momento más complicado de su carrera: tras su salida del gobierno y las acusaciones de corrupción y relación con la mafia.

“Tutto documentato. Tutto arbitrario” (“Todo documentado. Todo arbitrario”). Con esta frase da comienzo el filme, “un retrato emocional de Berlusconi”, tal y como lo definía su director. Disponible en Prime Video.

Series sobre Berlusconi



¿Es 1992 la serie del año?, nos preguntábamos en CINEMANÍA EN 2015, cuando esta serie sobre la investigación de Tangentopoli, la red de corrupción que sacudió Italia a principios de los 90 en la que estuvieron implicados importantes políticos y empresarios.

Una visión sobre el panorama político italiano los años previos a la subido de Berlusconi al poder. Actualmente, la serie no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming en España.

Documentales sobre Berlusconi



Sin duda, al género que más le ha interesado la vida de ‘Il Cavalieri’ ha sido al documental. El más polémico de ellos, Videocracy (2009), del guionista y director Erik Gandini. El documental que Berlusconi vetó analiza el sistema televisivo de entretenimiento y política que el ex ministro consiguió crear a lo largo de tres décadas. Disponible en Filmin.

A este le seguía en 2010 Draquila, la Italia que tiembla, de Sabina Guzzanti. En esta ocasión, el director y guionista se preguntaba por qué los italianos votan a Berlusconi con la catástrofe natural del terremoto de la ciudad de L’Anquila como telón de fondo. Disponible en Google Play.

Recientemente, en 2019, se estrenaba La mafia ya no es lo que era, de Franco Maresco quien, aprovechando el 25 aniversario del asesinato de los jueces Falcone y Borsellino a manos de la mafia, mostraba el estado de la sociedad siciliana de manera irónica y grotesca con la colaboración de la fotógrafa y activista Letizia Battaglia y el empresario Ciccio Mira. Disponible en Filmin.

A estos se les suman otros documentales como Silvio Forever (2011), biografía no autorizada de Berlusconi, o My Way: The rise and fall of Silvio Berlusconi (2015), documental sobre la vida, escándalos sexuales y la amistad con Putin del ex ministro italiano. Actualmente, no se encuentran disponibles en ninguna plataforma de streaming en España.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.