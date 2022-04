Dónde ver el tráiler de ‘Avatar 2’, el esperadísimo retorno a Pandora

La presentación de Disney en la CinemaCon de Las Vegas nos ha dejado grandes noticias estos días. Después de más de una década, Pandora y los Na'vi regresarán con Avatar 2 en diciembre de 2022, por lo que su tráiler en 3D era proyectado para los asistentes al evento.

Un adelanto en exclusiva que podrá verse muy pronto en cines junto a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Según los asistentes, Pandora ahora es mucho más amplia, diferente y centrada en el océano, que hace honor al nombre que James Cameron también anunciaba: Avatar: The Way of Water (Avatar: el sentido del agua).

Este tráiler llegará con el lanzamiento en España del filme de Marvel el próximo 6 de mayo. Una sinergia entre compañías, puesto que Avatar pertenece a Fox, dentro del conglomerado Disney.

"Esta es la historia de la familia Sully y lo que hace una persona para mantener esta unida. Jake y Neytiri [a los que ya conocíamos en la primera entrega] tienen una familia en esta película, son obligados a abandonar su hogar, así que salen al exterior y exploran diferentes regiones de Pandora, pasando un tiempo en el agua, alrededor del agua, sobre el agua..." confirmaba Jon Landau, productor ejecutivo del filme junto a Cameron.

Avatar continúa ostentando el récord de película más taquillera de la historia. Un hito del que la película de Cameron era desmarcada durante un tiempo por Vengadores: Endgame y recuperaba tras su reestreno en las salas de cine chinas a comienzos de 2021. ¿Conseguirá repetir su éxito de recaudación?

