'Don't Look Up': Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, juntos por primera vez en este adelanto de Netflix

Puede que Don't Look Up, la comedia de catástrofes que prepara Adam McKay para Netflix, tenga un reparto de campanillas en el que destacan Meryl Streep, Chris Evans, Timothée Chalamet y otras estrellas consagradas o en auge. Pero para qué nos vamos a engañar: el mayor atractivo del filme consistirá en ver juntos a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como dos astrónomos intentando prevenir a la humanidad sobre no sé qué de un meteorito gigante.

La plataforma lo sabe, y por eso ha incluido las primeras imágenes del actor de Érase una vez en Hollywood y la actriz de Los juegos del hambre como guinda final de este adelanto en el que repasa 28 de sus estrenos para 2021.

Con Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson (protagonistas a su vez del thriller Red Notice) como presentadores de lujo, el vídeo ofrece un primer vistazo a títulos como Bruised (el debut de Halle Berry como directora), La mujer en la ventana (con Amy Adams), Thunder Force (con Melissa McCarthy) y el regreso de Zack Snyder a la dimensión zombie en Army of the Dead. Eso, por citar solo unas pocas películas.

Está claro que el éxito de Tyler Rake en 2020, más el probable carrerón de Mank y Da 5 Bloods: Hermanos de sangre en los Oscar ha animado a Netflix a venirse arriba con su producción fílmica. Pero esto, advierte la plataforma, es solo la punta del iceberg, porque su plan es estrenar un largometraje por semana durante este año. ¿Podrá su mercado absorber tanta oferta?