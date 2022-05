'Doctor Strange 2' se acerca a los 700 millones de dólares en taquilla, pero su recaudación decae en su segunda semana

Sigue siendo la campeona en la taquilla de los cines a nivel mundial, pero los ingresos de Doctor Strange en el multiverso de la locura comparados con el taquillazo con el que debutó el pasado fin de semana han experimentado un fuerte descenso. Un bajón, por otro lado, habitual en este tipo de superproducciones, después de un espectacular arranque y millones de fans deseando ver la película lo antes posible.

Concretamente, y según los datos de Box Office Mojo, el pasado fin de semana habría obtenido 61 millones de dólares en las salas norteamericanas y, en contraste con el fin de semana de su estreno, representaría un 67,5 por ciento menos (debutó con 187,4 millones).

A nivel global ingresó 83,5 millones fuera de Estados Unidos, y más de 260 en el fin de semana de su estreno. Después de diez días en cartelera acumula 688 millones de dólares (unos 660 millones contabilizados en euros) en los cines estrenados en todo el mundo. No solo es una excelente cifra sino que ese bajón de más de la mitad de la recaudación sigue los patrones de otros taquillazos de Marvel. Por ejemplo, Eternals vio como su taquilla descendía un 61 por ciento en el segundo fin de semana y Shang-Chi la leyenda de los diez anillos un 52.

Además, Doctor Strange 2 con los 187 millones de dólares que amasó en su estreno en Estados Unidos se convirtió allí en el decimoprimero mejor debut en taquilla.

Sin ir más lejos, el fenómeno de Spider-Man: No Way Home se erigió como el segundo mejor estreno de la historia en Estados Unidos y Canadá con 260 millones de dólares en su primer fin de semana. En el segundo, su recaudación también descendió en un 67,5 por ciento. Ello no le impidió que haya alcanzado los 804.6 millones en su carrera comercial en las salas (y 1.982,6 sumando su recaudación en el resto de mercados internacionales) manteniéndose durante 17 semanas seguidas entre las diez más taquilleras. Actualmente, Spider-man: No Way Home es la sexta película más taquillera de todos los tiempos, con datos sin ajustar a la inflación, a nivel mundial.

